«Крылом задели Газель»: президент Татарстана рассказал, как падал самолет

После возникновения внештатной ситуации пилоты пытались уйти от населенных пунктов, чтобы не врезаться в дома

Рустам Минниханов рассказал, как пилоты пытались посадить самолет. Коллаж "Сегодня"

Авиакатастрофа в Татарстане произошла из-за отказа одного из двигателей, а при попытке зайти на посадку самолет крылом зацепил автомобиль и перевернулся. Об этом рассказал местным СМИ президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, после возникновения внештатной ситуации пилоты пытались уйти от населенных пунктов, чтобы не врезаться в дома.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Полет длился недолго… Уходили налево, шли на посадку, но высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль «Газель»: крылом самолета машину задели, летательный аппарат перевернулся и случилась трагедия. Конечно, все, что могли сделать службы спасения, они сделали. К сожалению, на сегодняшний момент мы потеряли 16 человек, пострадавших – шестеро", – сказал Минниханов.

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Как мы уже писали, изначально информация о количестве людей, находящихся на борту, отличалась – то сообщали о 23, то о 22 людях. Но позже появился список с именами всех парашютистов и членов экипажа. Среди погибших – оба пилота.

Новости последних авиакатастроф:

За август в России разбились сразу три военных самолета.

12 сентября в Иркутской области России разбился пассажирский самолет L-410, на котором вместе с экипажем летело 16 человек.

23 сентября в России разбился самолет Ан-26. Тогда катастрофа произошла в Хабаровском крае.

В начале октября уже в Канаде упал самолет, летевший с баннером предложения руки и сердца.

По материалам: Сегодня