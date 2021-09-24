ЕС опускает руки в борьбе с коррупцией в Украине
ЕС давно знает о связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками и политиками
Аудиторы подчеркнули, что в результате коррупции теряются десятки миллиардов евро. Коллаж: "Сегодня"
Масштабная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой в Украине, а поддержка со стороны Евросоюза не принесла ожидаемых результатов.
Об этом говорится в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA).
Отчет ЕСА
Как подчеркнули аудиторы, коррупция в Украине препятствует конкуренции и росту, а также наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.
"ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов", – сказано в отчете.
Также отмечается, что ЕС давно знает о связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Однако аудиторы отмечают, что они не разработали реальной стратегии борьбы с большой коррупцией.
"Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии. Однако, ЕС поддержал много антикоррупционных реформ и мер в Украине. В большинстве случаев степень поддержки зависит от ряда выполняемых условий.
Но Комиссия часто слишком слабо интерпретировала такие требования, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. В качестве примера аудиторы приводят безвизовый режим. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий поддержки ЕС не были выполнены", – добавили аудиторы.
Украинцы часто сталкиваются с коррупцией и не верят в деолигархизацию
Ранее мы рассказывали, что самыми главными задачами власти, по мнению украинцев, являются борьба с коррупцией, прекращение войны на Донбассе и установление контроля над ценами.
был проведен самозаполнением анкеты в мобильном приложении gradus.app. Период проведения опроса: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.
ТОП-5 приоритетных вопросов для власти
Главные задачи власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов, распределяются таким образом:
По данным опроса компании Gradus
Бытовая коррупция
Соцопрос выяснил как часто украинцы сталкиваются с ситуациями бытовой коррупции (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам и т.д). По мнению респондентов:
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По материалам: Сегодня