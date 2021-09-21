Будет жить, но остался калекой: у стрелка из Перми сильно повреждена печень и ампутирована нога

При задержании Бекмансуров не сдал оружие, полицейские выпустили в него восемь пуль

Тимур Бекмансурова оперировали около четырех часов и ампутировали левую ногу до колена. Коллаж: "Сегодня"

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, до сих пор не пришел в себя. Его оперировали около четырех часов и ампутировали левую ногу до колена.

Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

Врачи считают, что большой угрозы его жизни нет, хотя через множественные ранения могут отказать почки. Поскольку Бекмансуров при задержании не сдал оружие, полицейские выпустили в него восемь пуль. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

"У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится", — информируют журналисты.

Какой мотив нападения

В одной из публикаций в соцсети 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.

"Произошедшее не является терактом (по крайней мере, с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий… Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настало время сделать то, о чем я мечтал", – говорится в сообщении.

По словам злоумышленника, он давно откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму.

Изначально для нападения он якобы выбрал свою бывшую школу, но в итоге изменил цель. После тщательного отбора стрелок остановился на Пермском университете из-за большого количества корпусов.

После стрельбы администрация запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу стрелка.

Что известно о стрельбе

Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

В Сеть попали кадры нападения: Бекмансуров добивал раненых на полу.

Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

Из-за стрельбы в университете Перми погибли 6 человек.

По материалам: Сегодня