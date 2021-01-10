В Канаде обнаружили новый штамм COVID-19 из ЮАР

Сейчас заболевший находится на карантине

В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавирусной инфекции, который вероятно, мог появиться в Южно-Африканской Республике.

Об этом в Twitter заявила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо.

По ее словам, заболел человек, который недавно путешествовал.

"Человек находится на карантине и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей", – написала Данни Хиншо.

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К слову, согласно последним данным, в Канаде зафиксировали более 651 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели более 9 тысяч человек. В то же время болезнь побороли 552 тысячи человек. А от осложнений, вызванными коронавирусной инфекцией, умерли более 16 тысяч человек.

Также мы писали о том, что Министерство здравоохранения Канады разрешило применять для иммунизации населения от коронавирусной инфекции препарат компании Moderna. Он будет доступен только для применения на совершеннолетних канадцах.

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