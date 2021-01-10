В мире

Катастрофа Boeing в Индонезии: спасатели нашли останки тел и обломки самолета

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Появились новые подробности авиакатастрофы

В Яванском море вблизи Джакарты спасатели обнаружили останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам самолета авиакомпании Sriwajaya Air, связь с которым прервалась сразу после взлета в субботу в 14:30.

Об этом сообщает издание Xinhuanet.

"Утром мы получили два мешка для трупов: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом – останки тел", – цитирует полицейского издание.

Обнаружили также обломки и кабели, которые могли остаться от самолета.

В тренде
Такое будет впервые за 150 лет: Трамп не придет на инаугурацию Байдена

Участники поисковой операции также уловили сигнал с маячка, который может указывать на место катастрофы.

Напомним, на борту самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, находилось 62 пассажира и членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.

Ранее мы подробно рассказали, что произошло в Индонезии.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Мы рады, что украинские моряки вернулись домой – Эрдоган

2 часа ago

В Украине растет число жертв от COVID-19

2 часа ago

Продовольствие на мировых рынках дорожает седьмой месяц подряд

3 часа ago

Игрок основного состава ПСЖ получил положительный тест на коронавирус

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button