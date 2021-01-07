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В Токио ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Власти просят жителей не покидать свои дома без уважительной причины

В Токио власти Японии ввели режим чрезвычайного положения из-за роста числа заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Kyodo News.

Режим чрезвычайного положения начнется с завтрашнего дня и продлится до 7 февраля.

Что будет закрыто не позднее 20:00:

  • Рестораны;
  • Бары;
  • Тренажерные залы;
  • Универмаги;
  • Развлекательные заведения.

    • Власти просят жителей Токио и прилегающих префектур – Канагава, Тиба и Сайтама, не покидать свои дома без уважительной причины, особенно после 20:00.

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    Напомним, во Франции с начала пандемии показатель заболевших COVID-19 за прошедшие сутки возрос до более чем 32,4 тысячи и является рекордным для страны. Поэтому правительство ввело общенациональное чрезвычайное положение в области здравоохранения.

    Также мы сообщали ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточают карантинные ограничения.

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    Япония
    чрезвычайное положение
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