В Токио ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти просят жителей не покидать свои дома без уважительной причины

В Токио власти Японии ввели режим чрезвычайного положения из-за роста числа заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Kyodo News.

Режим чрезвычайного положения начнется с завтрашнего дня и продлится до 7 февраля.

Что будет закрыто не позднее 20:00:

Рестораны;

Бары;

Тренажерные залы;

Универмаги;

Развлекательные заведения.

Власти просят жителей Токио и прилегающих префектур – Канагава, Тиба и Сайтама, не покидать свои дома без уважительной причины, особенно после 20:00.

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Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу.

Напомним, во Франции с начала пандемии показатель заболевших COVID-19 за прошедшие сутки возрос до более чем 32,4 тысячи и является рекордным для страны. Поэтому правительство ввело общенациональное чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Также мы сообщали ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточают карантинные ограничения.

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