Передвижения кортежей Путина три года сливали в сеть

В спецбатальоне МВД РФ жалуются на сбор данных через WhatsApp

В России разразился скандал – руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД РФ три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp. А несогласных с такими порядками лишало премий или увольняло.

Об этом Российской службе Би-би-си рассказали два бывших и один действующий сотрудник Центра.

Среди объектов госохраны, которых сопровождает спецбатальон, – президент, премьер, председатель Совфеда, руководство Совбеза, ФСБ, лидеры иностранных государств.

Вместе с ФСО и ведомственными службами безопасности сотрудники Центра расчищают маршруты и сопровождают кортежи “объектов госохраны” – от президента до руководителя ФСБ, а также лидеров иностранных государств, посещающих Россию.

В конце 2016 года командиром спецбатальона ЦСН БДД стал полковник полиции Анатолий Макаренков, который приказал командирам всех восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц.

Информацию об этом распоряжении журналистам подтвердили бывшие сотрудники Центра – старший инспектор майор Василий Ветитнев и один из отставных офицеров, а также действующий сотрудник центра, попросивший об анонимности.

Ветитнев написал жалобу на имя генпрокурора Игорю Краснову. Из рассказа майора следует, что полковник требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны.

Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числится более 200 человек. В таблицах в чатах есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

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В жалобе генпрокурору Ветитнев так описал ситуацию: "Штаб-квартира компании WhatsApp находится в США, методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны, также можно сделать скриншот, и информация будет доступна третьим лицам".

По его мнению, руководство ЦСН БДД МВД России нарушило режим секретности и закон о государственной тайне, подвергло и подвергает риску безопасность руководства РФ.

Ветитнев и действующий сотрудник спецбатальона отмечают, что их вынуждали передавать данные о кортежах первых лиц в WhatsApp под давлением. В том числе под угрозой лишения ежегодных премий – более 100 тысяч рублей (около 38 тысяч гривен).

"Я и многие сотрудники [спецбатальона] выражали недовольство этими требованиями, однако Макаренков наши жалобы игнорировал. И на тех сотрудников, которые проявляли недовольство, давили – и психологически, и по службе, много вариантов было вплоть до увольнения. С этой ситуацией столкнулся и я", – рассказал Ветитнев.

Сейчас майор судится в Мосгорсуде с МВД – в конце сентября его временно отстранили от службы, а через два месяца, в декабре, – уволили. На сайте Мосгорсуда карточки дела нет – в связи с секретностью предмета спора.

Ранее сайт “Сегодня” сообщал, что в сеть слили записи "разговора" Порошенко и Путина.

Также сообщалось, что прессе слили скандальный разговор Путина с Макроном.

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