В Помпеях откопали древний лоток уличной еды с уникальными фресками
Археологи сделали уникальное открытие
В Помпеях, погребенных под лавой после извержения вулкана, археологи откопали уникальный объект – лоток уличной еды, который изукрашен фресками. Они очень хорошо сохранились.
Как сообщает Reuters, такой прилавок назывался "термополий" (termopolium), что на латыни означает "прилавок с горячими напитками". Находку обнаружили в закрытой для посетителей части археологического парка.
/ Фото: Luigi Spina/Reuters
В обнаруженных емкостях для горячих блюд были обнаружены следы пищи, которой около 2000 лет.
"Это экстраординарная находка. Мы впервые откопали целиком термополий", – сказал директор археологического парка Помпеев Массимо Оссана.
/ Фото: Luigi Spina/Reuters
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Также археологи нашли бронзовую чашу для питья, известную как "патера", керамические емкости для приготовления супов и жаркого, винные фляги и амфору. Животные, которые изображены на камне, отображают, какие блюда готовили в этом месте. Ученые нашли следы свинины, рыбы, улиток и говядины в сосудах. Отмечают большое разнообразие продуктов животного происхождения, которые готовили в Помпеях.
На данный момент ученые откопали около двух третей города, погребенного после извержения вулкана в 79 году нашей эры. Руины были найдены в 16-м веке, а организованные раскопки начались около 1750 года. Помпеи – одна из самых популярных туристических точек в Италии, а также входят в наследие ЮНЕСКО.
Напомним, в ноябре археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших в результате извержения вулкана, который разрушил Помпеи.
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