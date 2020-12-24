В Европе первому премьер-министру ввели вакцину от коронавируса: фото
Глава сербского правительства Ана Бранбич публично приняла вакцину Pfizer/BioNTech
Сербия стала третьей страной в Европе, где началась вакцинация населения от коронавируса – для иммунизации здесь применяется препарат компании Pfizer.
Как сообщает пресс-служба правительства, первой, кому ввели дозу вакцины стала премьер-министр Ана Брнабич, которая в своем Twitter назвала это "великим днем".
"Мой долг – первой в Сербии получить вакцину Pfizer/BioNTech против Covid19. Для меня большая честь быть первым премьером в Европе, прошедшим вакцинацию. Вакцинация – огромный шаг в этой борьбе", – написала Брнабич.
Ана Брнабич. Фото: srbija.gov.rs
Кроме нее, к иммунизации присоединился министр труда и соцзащиты Дария Кисич Тепавачевич, а также эпидемиолог Предраг Кон. Они объяснили это тем, что хотели лично продемонстрировать безопасность лекарства.
Инъекцию им вводили 24 декабря в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток “Торлак”.
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Ана Брнабич. Фото: srbija.gov.rs
Два дня назад, 22 декабря, в Сербию поступила первая партия вакцины Pfizer/BioNTech – это 4,8 тысячи доз, они предназначены для обитателей домов престарелых. В январе ожидается поставка еще 16 тысяч доз, а власти страны подписали соглашение о поставках и других вакцин – китайской Sinofarm и российского "Спутника V".
Напомним, что ранее в Европе начали вакцинацию в Великобритании и Швейцарии.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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