Снежный апокалипсис в Японии: страна попала в белый плен (видео)

Японию завалило снегом – на дорогах заторы, а авиарейсы отменяют

На севере Японии выпал мощный снегопад, в результате которого пострадали не менее 13 человек и были отменены десятки авиарейсов.

Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Снегопад в северных префектурах Ниигата, Акита и Иватэ, а также в районах вдоль побережья Японского моря начался в ночь на 15 декабря, с той поры выпало от 1 до 1,6 метров осадков. Это примерно вчетверо выше нормы для этой поры года.

По материалам: Сегодня