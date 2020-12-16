В мире

Развитие 5G к 2025: эксперты составили рейтинг стран

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Лидерами будут США и ряд стран Азии

К 2025 году развитые страны Азии и Соединенные Штаты будут лидерами в мире по развитию сетей 5 поколения.

Об этом говорится в прогнозе GSMA Mobile Economy.

По оценкам экспертов GSMA, уровень проникновения 5G в 2025 году будет выглядеть следующим образом:

  • Развитые страны Азии – 50%;
  • Северная Америка – 48%;
  • Европа – 34%;
  • Развивающиеся страны Азии – 22%;
  • Страны-участницы GCC Arab States – 21%;
  • Россия и СНГ – 12%
  • Латинская Америка – 7%;
  • Остальные страны MENA – 4%;
  • Африка – 3%.

Читайте также:
Названы страны с самым быстрым мобильным интернетом

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Развитие 5G к 2025: эксперты составили рейтинг стран

Ранее новости “Сегодня” писали, когда в Украине заработает связь 5G. Как известно, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Наставник “Брюгге” назвал “Динамо” сложным соперником в Лиге Европы

1 час ago

Разумков закрыл заседание Рады

2 часа ago

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет рекордную сумму — почти 51,44 миллиарда (дополнена)

3 часа ago

“Аталанту” Малиновского признали лучшим футбольным клубом Италии

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button