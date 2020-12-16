Развитие 5G к 2025: эксперты составили рейтинг стран
Лидерами будут США и ряд стран Азии
К 2025 году развитые страны Азии и Соединенные Штаты будут лидерами в мире по развитию сетей 5 поколения.
Об этом говорится в прогнозе GSMA Mobile Economy.
По оценкам экспертов GSMA, уровень проникновения 5G в 2025 году будет выглядеть следующим образом:
- Развитые страны Азии – 50%;
- Северная Америка – 48%;
- Европа – 34%;
- Развивающиеся страны Азии – 22%;
- Страны-участницы GCC Arab States – 21%;
- Россия и СНГ – 12%
- Латинская Америка – 7%;
- Остальные страны MENA – 4%;
- Африка – 3%.
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Ранее новости “Сегодня” писали, когда в Украине заработает связь 5G. Как известно, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.
По материалам: Сегодня