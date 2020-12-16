Евросоюз одобрит вакцину Pfizer: названа дата (обновлено)

Сразу после этого в Германии начнут массовую вакцинацию

На следующей неделе Европейское агентство по лекарственным препаратам примет официальное решение по вакцине Pfizer/BioNTech, которая 1 декабря подала заявку на регистрацию в ЕС. Препарат будет одобрен либо отклонен 21 декабря.

Об этом сообщили 15 декабря в пресс-релизе организации.

Вердикт будет вынесен на внеочередной встрече комитета по лекарственным средствам для человека, которая состоится в тот же день.

Решение комитета будет основано на том, что “данные по качеству, безопасности и эффективности внушают достаточное доверие и представлены в достаточном объеме, для того чтобы установить, что преимущества вакцины перевешивают риски”.

Ранее издание "Bild", ссылаясь на источники в Еврокомиссии и правительстве Германии, сообщило, что решение Европейского агентства по лекарственным средствам касательно препарата озвучат до наступления католического Рождества – 23 декабря. А 26 декабря начнется массовая вакцинация на территории Германии.

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Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан частично подтвердил эту информацию. В то же время он не смог назвать точную дату старта вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения препарата.

Как сообщалось ранее, в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, которая имеет более высокую скорость распространения.

Также мы писали, что Испания рассчитывает обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета 2021 года, если к тому времени будет вакцинировано достаточное количество граждан.

По материалам: Сегодня