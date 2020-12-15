Покушение на Навального: СМИ сняли одного из отравителей на видео

Квартира сотрудника ФСБ Олега Таякина – в обычном обшарпанном подъезде

Американские журналисты, которые помогли вычислить сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, нашли одного из них.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Репортерам удалось узнать место жительства Олега Таякина – в расследовании группы Bellingcat и издания Insider он фигурирует как сотрудник ФСБ.

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Позвонив в дверь квартиры в обычном подъезде с обшарпанными стенами, корреспондентка Кларисса Уорд спросила у Таякина лишь: “Это ваша команда отравила Навального?”.

Однако мужчина захлопнул и закрыл на замок дверь.

TWITTERDecember 14, 2020

Напомним, ранее британское издание Times, ссылаясь на анонимные источники в разведке, заявило, что после этого Навального пытались отравить повторно – перед вылетом из Омска в Берлин.

Покушение на Алексея Навального произошло 20 августа. При перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ. Но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.

По материалам: Сегодня