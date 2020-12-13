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Война за Нагорный Карабах: Ереван заявил о наступлении Азербайджана

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Азербайджан выдвигается в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд

В субботу, 12 декабря, Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд (южное направление Нагорного Карабаха – Ред.) республики Арцах. Армия обороны предпринимает соответствующие действия", – говорится в сообщении Минобороны Армении.

В то же время в Баку пока эту информацию не комментировали.

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Ранее пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что Анкара и Москва вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

В то же время в МИД РФ заявили, что российско-турецкий центр по контролю за соблюдением прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха не связан с миротворческой миссией.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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