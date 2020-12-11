США и Британия наказали “кадыровцев”: список новых санкций против России

Лондон и Вашингтон наказали нарушителей прав человека в Чечне

Белый дом и Великобритания расширили свои санкции против России из-за нарушений прав человека, в совокупности включив в "черный список" семь организаций и восемь людей.

Как сообщили в Министерстве финансов США, ограничительные меры будут наложены на шесть компаний и пятерых людей, связанны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в рамках глобального "Акта Магнитского".

В этот список вошли:

промоутерская компания Absolute Championship Akhmat;

бойцовский клуб "Ахмат";

футбольный клуб "Ахмат";

Фонд Ахмата Кадырова;

ООО "Чеченские минеральные воды";

ООО "МегаСтройИнвест";

заместитель премьер-министра Чечни Вахит Усмаев;

представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев;

представитель Кадырова Зияд Сабсаби;

советник Кадырова по личной безопасности Даниил Мартынов;

тренер Кадырова Сатиш Семар.

Из-за санкций в США будет заблокирована вся собственность указанных компаний и людей, а их счета заморожены.

Стоит отметить, что сам Кадыров в "списке Магнитского" был включен еще в 2017 году.

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Как сообщили в коммюнике Форин-офиса, в этот же день Великобритания также расширила санкции против России из-за нарушений прав человека. В списке британского МИД указаны:

экс-глава полиции Аргуна в Чечне Аюб Катаев;

замглавы МВД Чечни Апты Алаудинов;

председатель парламента Чечни Магомед Даудов;

спецотряд быстрого реагирования "Терек".

Напомним, что в июле Госдеп США ввел санкции против Кадырова и его семьи за нарушением прав человека в Чечне.

Также мы сообщали, что в сентябре США расширили против России санкции, связанные с вмешательством в американские выборы.

А о санкционном давлении Вашингтона на российский газовый проект "Северный поток – 2" смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня