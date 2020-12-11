Бог – асексуален, отец Иисуса – не белый: в Швеции вышла “Лучшая детская Библия”
В новой редакции оспаривается библейский постулат о том, что Адама создали раньше Евы
Лютеранская церковь выпустила в Швеции тираж Библии для детей, в котором утверждается, что отец Иисуса Христа был темнокожим, а Бог – бесполый.
Об этом сообщает SVT.
Фото: svt.se
Автором "Лучшей детской Библии" стал епископ Серен Далеви, который включил в книгу 43 библейских истории, которые перевел лично с иврита и греческого языка. С 1995 года все детские Библии в Швеции переводились с английского.
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Отличительной чертой этой книги будет расовое разнообразие персонажей и "гендерная перспектива". В частности, иллюстратор изобразил Иосифа, отца Иисуса Христа, темнокожим, а также оспаривается христианский постулат о том, что мужчина, Адам, был создан раньше женщины, Евы.
Также Далеви признается, что в некоторых местах, где он смог, указать, что Всевышний был "асексуальным Богом".
Напомним, что в прошлом месяце Папа Римский Франциск впервые в истории возвел афроамериканца в сан кардинала – им стал архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона.
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