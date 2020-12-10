Британские ученые назвали новый симптом коронавируса

У многих людей отмечались проблемы с глазами

Еще один симптом COVID-19 – воспаление глаз. Так утверждают ученые из Университета Англия Раскин. Они составили перечень проявлений, которые появляются в начале заболевания. Почти все опрошенные пациенты говорили о том, что ощущают лихорадку, потерю обоняния и вкуса, сухой кашель.

Многие отмечали, что были проблемы с глазами – в том числе, светобоязнь, зуд или боль. И исчезали эти симптомы спустя две недели.

По материалам: Сегодня