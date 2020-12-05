В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убили
Инцидент произошел сегодня недалеко от Белгорода
В российской ФСБ заявили, что три человека с оружием из Украины пытались прорваться через границу. В результате произошла перестрелка – один из нарушителей убит, двое сбежали.
Об этом пишет "Интерфакс".
Инцидент произошел сегодня на границе недалеко от Белгорода.
"При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", – сказано в сообщении.
В комментарии "Сегодня" в Госпогранслужбе Украины отметили, что сейчас проверяют информацию о стрельбе на границе с РФ.
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"Сейчас уточняем, что было зафиксировано нарядами, информировала ли нас российская сторона", – заявили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, грузинские пограничники задержали в водах Черного моря двух украинских граждан и одного грузина, которые на частной лодке пытались попасть в Турцию.
Также мы писали, что на границе с Румыниейукраинские пограничники останавливали контрабандистов выстрелами.
Кроме того, недавно сотрудники пограничной службы не пустили в Украину оператора пропагандистского телеканала Russia Today.
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