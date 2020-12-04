Искусственный интеллект задал Путину неожиданный вопрос (видео)

Хозяин Кремля объяснил, почему компьютер не сможет править Россией

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет править страной, поскольку часто нужно принимать эмоциональные решения, а компьютер на это не способен.

Так он ответил на вопрос ИИ “Афина”, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

“Афина” задала вопрос, “может ли искусственный интеллект стать президентом?”, что озадачило Путина и от неожиданности он сразу не смог подобрать слов, но ответил: “Надеюсь, что нет”.

TWITTERDecember 4, 2020

У искусственного интеллекта нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести, а ведь все эти компоненты, по словам президента России, чрезвычайно важны для принятия решений на благо людей.

“Иногда приходится принимать не совсем рациональные решения – но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными – в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека. Но для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей”, – сказал Путин.

Как сообщали новости “Сегодня”, ранее Путин говорил, что “властелином мира” станет тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта. Он считает ИИ будущим для всего человечества.

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Россия

Владимир Путин

искусственный интеллект

Источник:

Сегодня

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