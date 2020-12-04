Искусственный интеллект задал Путину неожиданный вопрос (видео)
Хозяин Кремля объяснил, почему компьютер не сможет править Россией
Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет править страной, поскольку часто нужно принимать эмоциональные решения, а компьютер на это не способен.
Так он ответил на вопрос ИИ “Афина”, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
“Афина” задала вопрос, “может ли искусственный интеллект стать президентом?”, что озадачило Путина и от неожиданности он сразу не смог подобрать слов, но ответил: “Надеюсь, что нет”.
TWITTERDecember 4, 2020
У искусственного интеллекта нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести, а ведь все эти компоненты, по словам президента России, чрезвычайно важны для принятия решений на благо людей.
“Иногда приходится принимать не совсем рациональные решения – но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными – в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека. Но для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей”, – сказал Путин.
Как сообщали новости “Сегодня”, ранее Путин говорил, что “властелином мира” станет тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта. Он считает ИИ будущим для всего человечества.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Россия
Владимир Путин
искусственный интеллект
Источник:
Сегодня
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования КиевуРоссия В Санкт-Петербурге пасынка миллиардера задавил БТР на празднике в военном стилеРоссия На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами “Джона Маккейна”Политика Случайно застрелили: в России убит заммэра НовоуральскаРоссия Журналисты нашли в Петербурге “тайную семью” ПутинаРоссия У Путина ответили на просьбу Богдана сделать “шаг назад” на ДонбассеРоссия
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+15131 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Молоко выливали свиньям: чего больше всего боятся лишиться жители сел из-за локдауна
- Рада вернула наказание за ложь в декларациях: что “светит” чиновникам
- Дефицит коек, дефицит кислорода: в Одессе и на Киевщине поддерживают локдаун
Все новости
-
Сессию горсовета могут перенести под возвращение Кернеса – СМИ
4 декабря, 15:52
Харьков
-
В Одесской области бездомным кошкам отрезали лапы
4 декабря, 15:52
Одесса
-
Искусственный интеллект задал Путину неожиданный вопрос (видео)
-
В Подольском районе открыли памятный знак погибшим воинам АТО (фото)
4 декабря, 15:50
Другие новости
-
Загрязнение воздуха в Киеве: как проверить со смартфона
4 декабря, 15:47
Техно
-
-
Сборная Украины сыграет с чемпионами Европы в феврале в Киеве
4 декабря, 15:39
Баскетбол
-
Севастополь на грани экологической катастрофы: Черное море затянуло пленкой
4 декабря, 15:36
Крым
-
В Польше издали календарь с “российским” Крымом: Украина жестко вмешалась
4 декабря, 15:32
Евросоюз
-
Тайна загадочных монолитов в США раскрыта: кто взял на себя ответственность
4 декабря, 15:30
США
-
В Украине изменятся платежки за отопление и воду
4 декабря, 15:24
ЖКХ
-
“Стрельба” на границе Украины и России: в Госпогранслужбе отреагировали
4 декабря, 15:19
Новости У24
-
“Ангел” Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые стала мамой: фото
4 декабря, 15:17
Шоу-бизнес
-
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикики: горячие фото Бьянки
4 декабря, 15:07
Футбол
-
Будет катастрофа — инфекционист о важном моменте с локдауном
4 декабря, 15:02
Новости У24
-
В платежках за коммуналку ввели новую статью расходов: кто заплатит больше
4 декабря, 14:52
Новости У24
-
Повредил ногой фонарь в метро. Любителя селфи задержала полиция
4 декабря, 14:51
Происшествия
-
Как встретить Новый год большой семьей – сценарий номер 3
4 декабря, 14:46
Fun
-
4 декабря, 14:42
На Донбассе снайпер боевиков ранил военного: где ВСУ понесли потери
Подробности
-
Полный локдаун: как будем встречать Новый год и чего ждать дальше
4 декабря, 14:42
Украина
-
Ксения Мишина прокомментировала “слив” в Сеть победителя “Холостячки”
4 декабря, 14:40
Шоу-бизнес
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня