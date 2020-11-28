“Мы как привязанная собака”: в Кыргызстане хотят отказаться от русского языка

В новой Конституции предложили оставить только один государственный язык

В рамках конституционной реформы в Кыргызстане, которую инициировали после государственного переворота, могут лишить русский язык статуса официального.

Как сообщает 24.kg, с соответствующим предложением виступил общественный деятель Садирдин Торалиев.

Выступая на конституционном совещании 26 ноября, он призвал защитить кыргызский язык, потому что молодежь постепенно перестает на нем говорить.

“Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть”, — сказал Торалиев.

Деятель призвал развивать киргизский язык, чтобы в будущем не потерять его.

Кроме того, на другом конституционном совещании предложили изменить официальное название страны – с Кыргызской Республики на Кыргызскую Народную Республику или Республику Кыргыз. Такая инициатива поступила от председателя общества “Кыргыз жолу” Кадырбека Кошалиева.

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Пока что все поправки к Основному Закону находятся на стадии обсуждения, а по его окончании планируется провести референдум по вопросу реформы.

Напомним, что ранее власти Казахстана решили отказаться от кириллицы из-за "ненужных звуков".

А в Таджикистане хотят запретить гражданам носить русифицированные фамилии и отчества (с окончаниями "-ов/-ова", "-вич/-овна").

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По материалам: Сегодня