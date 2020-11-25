Страшное ДТП в Бразилии: фура протаранила автобус – погибли 37 человек

У премьер-министра говорят, что число жертв может возрасти

В бразильской провинции Сан-Паулу произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором погибли 37 человек.

Как сообщает портал G1, трагедия случилась в среду, 25 ноября, в 7 часов по местному времени (12:00 по Киеву).

По словам официального представителя премьер-министра, лейтенанта Александра Гедеса, доступ к местоположению затруднен, и информация о количестве жертв еще может измениться, поскольку некоторые тела застряли в покореженном автобусе.

Как сообщается, автобус перевозил около 50 рабочих текстильной компании, когда произошло столкновение.

По словам Гедеса, ДТП произошло в труднодоступном районе, поэтому получение достоверной информации пока затруднено. Выживших при аварии развезут по больницам в Тагуаи, Фартуре и Такуаритубе.

Фото: g1.globo.com

А тем временем мэрия Тагуаи объявила официальный траур в городе на три дня.

Напомним, что в январе 2018 в масштабном ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс 13 человек погибли и 39 получили ранения.

Также писалось, что в сентябре 2017-го 11 танцоров из Германии погибли в страшном ДТП в Бразилии.

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Источник:

Сегодня

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