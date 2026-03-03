Хто вважається найдавнішим пращуром Homo Sapiens: думка вчених

Питання походження людини залишається одним із центральних у сучасній антропології. Вчені продовжують уточнювати еволюційний ланцюг, який привів до появи Homo sapiens, використовуючи генетичні дослідження, археологічні знахідки та новітні методи датування.

Станом на сьогодні більшість науковців погоджується, що найдавнішим відомим пращуром сучасної людини вважається вид Homo heidelbergensis, який жив приблизно 600–200 тисяч років тому.

Дослідження показують, що цей вид поєднував риси ранніх людей і більш пізніх представників роду Homo. Саме від нього, за сучасними моделями еволюції, відокремилися дві гілки — неандертальці в Європі та популяції, що згодом дали початок Homo sapiens в Африці.

Генетичні аналізи підтверджують, що сучасні люди мають невеликий відсоток ДНК неандертальців, що свідчить про перетин популяцій у минулому.

Антропологи наголошують, що концепція «найдавнішого пращура» умовна, адже еволюція людини не була лінійною. Вона нагадувала складну мережу взаємопов’язаних популяцій, які співіснували та взаємодіяли. Нові відкриття, зокрема аналіз стародавньої ДНК, регулярно коригують попередні гіпотези.

Наукова спільнота підкреслює, що дослідження походження людини має не лише історичне значення. Воно допомагає зрозуміти біологічні особливості сучасних людей, адаптацію до кліматичних змін і навіть розвиток імунної системи. Саме тому антропологія залишається однією з найдинамічніших галузей науки XXI століття.

