Чи можна самому збільшити зріст на декілька сантиметрів: думка вчених

Проблема зміни зросту у дорослому віці постає перед багатьма людьми, однак з погляду науки, ця можливість є вкрай обмеженою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Кістки людини припиняють активний ріст приблизно у віці 20–25 років, коли зони росту (епіфізарні пластини) повністю закриваються. Цей процес біологічно обумовлений та практично незворотній.

Саме тому наукова спільнота сходиться на думці, що змінити генетично запрограмований зріст у зрілому віці без хірургічного втручання неможливо.

Однак низка досліджень підтверджує, що певні методи можуть сприяти оптичному або функціональному збільшенню зросту на 1,5–2 сантиметри. Йдеться не про реальне подовження кісток, а про виправлення постави та стабілізацію опорно-рухового апарату.

Такі результати досягаються через спеціалізовані фізичні вправи, які активізують м’язовий корсет, особливо в ділянці хребта. За даними дослідження, опублікованого у журналі Spine, учасники програми з реабілітаційної гімнастики, яка тривала 24 тижні, зафіксували позитивні зміни у вертикальному вимірі — зростання до двох сантиметрів.

Водночас, ортопеди застерігають від ілюзії радикального подовження зросту шляхом самостійних тренувань або прийому добавок, що нібито «стимулюють ріст»

Подібна реклама не має наукового підґрунтя і часто є частиною спекулятивних маркетингових стратегій. Медичне подовження кінцівок, яке проводиться у спеціалізованих клініках, дійсно дає ефект до 6–8 см, проте цей метод є хірургічним, надзвичайно дорогим, болісним і потребує тривалого реабілітаційного періоду. Його застосовують переважно за медичними показаннями, а не з косметичною метою.

Таким чином, у дорослому віці оптимізація постави та регулярна фізична активність залишаються єдиним реалістичним шляхом незначного покращення зросту без ризиків для здоров’я.

Причому стало відомо, що особливого у людей з 3+ групою крові.