Чому інформаційне перевантаження стає частим феноменом у 2025 році: відповідь спеціалістів

Сучасне життя у 2025 році змінює не лише побут, а й спосіб мислення, бо людство опинилося у точці, де кількість інформації, яка щоденно проходить через свідомість, перевищує фізіологічні межі когнітивної обробки.

Про це повідомляє «ПЛ».

За останні дослідженнями Кембриджського університету, майже дві третини активних користувачів Інтернету вже не здатні відрізнити важливе від другорядного у медіапотоці. Вчені назвали цей стан «інформаційною насиченістю», яка веде до хронічної тривоги, зниження продуктивності, а подекуди — до емоційного вигорання навіть серед підлітків.

У звіті Harvard Business Review за перший квартал 2025 року фігурує термін «information fatigue syndrome», який тепер офіційно використовується у клінічній практиці психологів і психіатрів країн Європи.

Це стан, що виникає внаслідок постійного споживання неперервного інформаційного потоку, де кожна новина або сповіщення тригерить надмірну реакцію мозку. Людина більше не обирає, що читати — вона просто рефлекторно прокручує стрічку, втрачаючи контроль над своєю увагою.

Експерти зазначають, що найвразливішими є люди до 30 років, які виросли на візуальній комунікації: кліпи, сторіз, короткі відео.

Їхня нервова система адаптована до постійної зміни зображень і темпу споживання, проте не до глибокого аналізу або емоційного спокою. Саме тому рівень концентрації уваги серед покоління Z за останні п’ять років впав на 35%, що офіційно підтверджено даними Європейської ради з ментального здоров’я.

Інформаційне перенасичення перестало бути індивідуальною проблемою — воно набуває ознак нової епідемії. Вчені вже ведуть переговори про внесення цього синдрому до оновленого класифікатора хвороб ВООЗ, що запланований на кінець 2026 року.

І, хоча, цифрова культура продовжує пропонувати нові рішення для фільтрації контенту, основна відповідальність залишається на людині. Уміння обирати, а не проковтнути все — стає новим маркером освіченості у XXI столітті.

Що цікаво, спеціалісти відповіли на питання про те, як ТікТок «руйнує» мозок та викликає залежність від неякісного дофаміну.