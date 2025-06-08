Гречка, пшоно, ячна крупа, овес і кукурудзяна крупа — ось п’ятірка українських лідерів за користю.

Про це повідомляє «ПЛ».

Українська земля має унікальні кліматичні умови, що дозволяють вирощувати зернові культури високої якості. Гречка, наприклад, не лише джерело повноцінного рослинного білка, а й один із найкращих антиоксидантів серед злакових.

У поєднанні з низьким глікемічним індексом вона стає незамінною для людей із серцево-судинними та метаболічними розладами. Пшоно, у свою чергу, активно використовується в дієтичному харчуванні, оскільки містить вітаміни групи B, магній, фосфор і амінокислоти, важливі для підтримки нервової системи.

Ячна крупа повертає популярність завдяки вмісту розчинної клітковини, яка нормалізує обмін речовин і забезпечує стабільний рівень глюкози. Вівсянка, відома з дитинства, демонструє науково доведений ефект у зниженні рівня холестерину, тоді як кукурудзяна крупа залишається ідеальним вибором для тих, хто потребує безглютенової дієти.

За даними Міністерства аграрної політики, обсяги виробництва цих культур в Україні залишаються стабільними навіть в умовах воєнного стану, а внутрішній попит зростає.

Ринок органічних каш також розширюється — споживач дедалі частіше звертає увагу на локальне походження продукції та її екологічну безпеку. Саме українські фермери нині стають ключовими гравцями на ринку здорового харчування, доводячи, що справжня цінність — в якості, а не в кількості.

Окрім того, кажучи про здоров’я та їжу, деяким людям завжди було цікаво, що станеться, якщо у Пепсі налити молоко.