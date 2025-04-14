Як короткі відео впливають на мозок: пояснення вчених

Епоха коротких відео, що домінує на платформах TikTok, Instagram Reels та YouTube Shorts, створила унікальну медіасереду, яка кардинально впливає на механізми обробки інформації мозком людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Нейрофізіологи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі в межах серії експериментів, проведених на контрольних групах користувачів у віці 16–35 років, встановили тривожну динаміку: частий перегляд коротких відео знижує активність префронтальної кори, відповідальної за складне мислення, планування та самоконтроль.

У той час, коли відео тривалістю понад 60 секунд активує зони мозку, пов’язані з глибокою обробкою інформації, миттєві, 15-секундні кліпи формують модель “падаючої концентрації”, яка стимулює короткочасне вивільнення дофаміну — нейромедіатора задоволення.

Результат — залежність від швидкої змінності, що знижує поріг зосередженості на тривалих завданнях.

Для освітніх платформ та роботодавців це означає новий виклик. Молодь, яка виросла в середовищі коротких форм, може демонструвати гіперуважність, але лише на мікромасштабі, не здатна втримати лінійну логіку розв’язання складної задачі понад 10 хвилин без втручання зовнішніх стимулів.

Навіть серед дорослих офісних працівників збільшується кількість скарг на “цифрову втомлюваність” і відчуття постійного інформаційного голоду при одночасному зниженні ефективності.

Бізнес-моделі, побудовані на споживанні контенту, мусять реагувати на ці зміни: контентна стратегія має не лише зачаровувати миттєвим візуальним імпульсом, але й вибудовувати траєкторії глибшої взаємодії. Баланс між емоційним впливом і когнітивною глибиною стає новою формулою конкурентоспроможності у цифрову добу.

Більше того, спеціалісти пояснили, чому короткі відео «руйнують» мозок.