Чому короткі відео «руйнують» мозок: пояснення вчених

У сучасну епоху цифрового вибуху, коли інформація подається у форматі миттєвого кліпового контенту, науковці дедалі гучніше попереджають: мозок сучасної людини перебудовується під нові умови споживання інформації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели низку експериментів, які показали, що частий перегляд коротких відео активує ті самі нейромедіаторні центри, що відповідають за миттєве задоволення, зокрема дофамінові петлі винагороди.

Цей процес формує у глядача постійне прагнення до швидкої зміни стимулів, водночас знижуючи здатність до тривалої концентрації. У результаті відбувається поступова атрофія навичок глибокого мислення, критичного аналізу й навіть базової емоційної емпатії. Мозок, адаптований до 15-секундних кліпів, перестає витримувати довгі тексти, складні розмови або інтелектуальні завдання, що вимагають фокусування.

Це явище вже має вплив не лише на особистісний розвиток, а й на глобальні бізнес-моделі та освітні системи. Компанії, які працюють у сфері маркетингу та комунікацій, змушені перебудовувати стратегії з урахуванням зниження середньої тривалості уваги. Навіть реклама дедалі частіше стискається до 5–7 секунд, аби встигнути зачепити «новий тип споживача».

Паралельно освітні установи шукають шляхи повернення учнів до глибоких форм навчання — через ігрові формати, візуалізацію і нейропсихологічну адаптацію методик. Деякі вчені навіть порівнюють нову реальність із «когнітивним забрудненням» — феноменом, коли кількість інформаційних подразників перевищує здатність мозку її обробляти конструктивно.

Також може бути цікавим, коли був винайдений перший смартфон.