Що скривається на глибині 30 км під землею: цікаві факти про планету

Глибини Землі залишаються однією з найбільших таємниць науки. На рівні 30 км розташовується нижня частина земної кори, що складається переважно з граніту та базальту.

Про це повідомляє «ПЛ».

Температура тут може досягати 1000°C, а тиск у десятки разів перевищує атмосферний. Вчені припускають, що цей рівень межує з астеносферою – шаром частково розплавлених гірських порід, який відіграє ключову роль у тектонічних процесах.

Дослідження свідчать, що під земною корою розташовується мантія, яка містить величезні запаси магми та металів. Саме тут відбуваються складні геохімічні процеси, які впливають на рух літосферних плит і викликають вулканічну активність.

Вважається, що в цьому середовищі можуть утворюватися унікальні мінерали, зокрема алмазоносні пласти. Цікаво, що на таких глибинах було виявлено мікроорганізми, які живуть у екстремальних умовах, не потребуючи кисню та сонячного світла.

Глибокі дослідження допомагають вченим не лише розширити знання про геологічні процеси, а й передбачати природні катаклізми, такі як землетруси й виверження вулканів. Також вивчення надр Землі може сприяти пошуку нових джерел корисних копалин, зокрема рідкісних металів, що використовуються у високотехнологічних галузях.

Крім того, є гіпотези, що під землею можуть існувати невідомі форми життя, які відкриють нові перспективи для біологічних досліджень. Подальше вивчення глибинних шарів планети може допомогти нам краще зрозуміти її історію, ресурси та майбутнє.

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