Які є дуже корисні команди на комп’ютері: експерти розповіли, про що не кожен знає

Для підвищення продуктивності роботи за комп’ютером корисно знати деякі гарячі клавіші та команди, які можуть значно спростити виконання щоденних завдань.

Про це повідомляє «ПЛ».

Windows + Shift + S

Це дозволяє швидко зробити скриншот частини екрана та скопіювати його в буфер обміну. Це зручно для збереження інформації без використання сторонніх програм. Альтернативно, у MacOS для аналогічної функції можна використати Command + Shift + 4.

Ctrl + Shift + T

Це відкриває останню закриту вкладку в браузері. Це особливо корисно, якщо випадково закрили важливу сторінку. Якщо натискати комбінацію кілька разів, можна відновити кілька останніх вкладок.

Alt + Tab

Це забезпечує швидке перемикання між відкритими вікнами без використання миші, що значно економить час. У Windows 11 також є функція Snap Layouts, яка допомагає організувати відкриті вікна.

Windows + V

Це відкриває історію буфера обміну, що корисно при роботі з текстами. Це дозволяє швидко знайти раніше скопійовані елементи та вставити потрібний фрагмент без необхідності повторного копіювання.

Ctrl + Backspace

Це видаляє ціле слово замість одного символу, що значно прискорює набір тексту. Додатково, Ctrl + стрілки дозволяє швидко пересуватися між словами.

Вищезазначені команди допоможуть працювати ефективніше, економлячи час та спрощуючи виконання повсякденних завдань. Опанування таких клавіатурних комбінацій дозволяє значно покращити продуктивність у будь-якій сфері роботи.

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