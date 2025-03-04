Технологии

Які є дуже корисні команди на комп’ютері: експерти розповіли, про що не кожен знає

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Комп'ютер
Комп'ютер

Для підвищення продуктивності роботи за комп’ютером корисно знати деякі гарячі клавіші та команди, які можуть значно спростити виконання щоденних завдань.

Про це повідомляє «ПЛ».

Windows + Shift + S

Це дозволяє швидко зробити скриншот частини екрана та скопіювати його в буфер обміну. Це зручно для збереження інформації без використання сторонніх програм. Альтернативно, у MacOS для аналогічної функції можна використати Command + Shift + 4.

Ctrl + Shift + T

Це відкриває останню закриту вкладку в браузері. Це особливо корисно, якщо випадково закрили важливу сторінку. Якщо натискати комбінацію кілька разів, можна відновити кілька останніх вкладок.

Alt + Tab

Це забезпечує швидке перемикання між відкритими вікнами без використання миші, що значно економить час. У Windows 11 також є функція Snap Layouts, яка допомагає організувати відкриті вікна.

Windows + V

Це відкриває історію буфера обміну, що корисно при роботі з текстами. Це дозволяє швидко знайти раніше скопійовані елементи та вставити потрібний фрагмент без необхідності повторного копіювання.

Ctrl + Backspace

Це видаляє ціле слово замість одного символу, що значно прискорює набір тексту. Додатково, Ctrl + стрілки дозволяє швидко пересуватися між словами.

Вищезазначені команди допоможуть працювати ефективніше, економлячи час та спрощуючи виконання повсякденних завдань. Опанування таких клавіатурних комбінацій дозволяє значно покращити продуктивність у будь-якій сфері роботи.

Нагадаємо, як легко видалити накип у чайнику: знадобиться всього три шматочки.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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