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Як легко видалити накип у чайнику: знадобиться всього три шматочки

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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Накип у чайнику псує смак напоїв та може скоротити термін служби приладу. Регулярне очищення допоможе уникнути цих проблем. Про це повідомляє Рl.com. Існують прості та безпечні методи, які ефективно справляються з нальотом без шкоди для здоров’я.

Метод 1: Лимон – натуральний засіб для чистоти

Лимонна кислота чудово розчиняє вапняний наліт. Для очищення чайника потрібно:

  1. Взяти половинку лимона і розрізати на три частини.
  2. Покласти шматочки у чайник та залити водою.
  3. Довести до кипіння, потім залишити остигати.
  4. Повторно закип’ятити чисту воду – і накип зникне без сліду.

Метод 2: Оцет – ефективний, але з обережністю

Оцет добре розчиняє накип у скляних, металевих і пластикових чайниках. Проте експерти не рекомендують використовувати його для електричних чайників, оскільки він може пошкодити нагрівальні елементи.

Як почистити чайник оцтом:

  1. Приготуйте розчин: змішайте 100 мл оцту з 1 літром води.
  2. Залийте в чайник і доведіть до кипіння.
  3. Кип’ятіть, поки накип не почне відшаровуватися.
  4. Залиште розчин остигати, потім вилийте воду і очистіть стінки жорсткою губкою.
  5. Перед використанням обов’язково прокип’ятіть чайник з чистою водою, щоб позбутися запаху оцту.

Регулярне чищення за допомогою натуральних засобів допоможе продовжити термін служби чайника та зберегти смак ваших улюблених напоїв.

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Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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