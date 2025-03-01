Як легко видалити накип у чайнику: знадобиться всього три шматочки

Накип у чайнику псує смак напоїв та може скоротити термін служби приладу. Регулярне очищення допоможе уникнути цих проблем. Про це повідомляє Рl.com. Існують прості та безпечні методи, які ефективно справляються з нальотом без шкоди для здоров’я.

Метод 1: Лимон – натуральний засіб для чистоти

Лимонна кислота чудово розчиняє вапняний наліт. Для очищення чайника потрібно:

Взяти половинку лимона і розрізати на три частини. Покласти шматочки у чайник та залити водою. Довести до кипіння, потім залишити остигати. Повторно закип’ятити чисту воду – і накип зникне без сліду.

Метод 2: Оцет – ефективний, але з обережністю

Оцет добре розчиняє накип у скляних, металевих і пластикових чайниках. Проте експерти не рекомендують використовувати його для електричних чайників, оскільки він може пошкодити нагрівальні елементи.

Як почистити чайник оцтом:

Приготуйте розчин: змішайте 100 мл оцту з 1 літром води. Залийте в чайник і доведіть до кипіння. Кип’ятіть, поки накип не почне відшаровуватися. Залиште розчин остигати, потім вилийте воду і очистіть стінки жорсткою губкою. Перед використанням обов’язково прокип’ятіть чайник з чистою водою, щоб позбутися запаху оцту.

Регулярне чищення за допомогою натуральних засобів допоможе продовжити термін служби чайника та зберегти смак ваших улюблених напоїв.

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