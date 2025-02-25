Представлено найдорожчий у світі мотоцикл: як він виглядає та скільки коштує (фото)

Французький виробник ексклюзивної мототехніки Midual презентував свою нову модель Type 1 Quintessence. Вона коштує 300 000 євро (на рівні нового суперкара Lamborghini Temerario) і це найдорожчий мотоцикл, який випускається серійно.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Мidual.

Новий Midual Type 1 Quintessence — спортивний мотоцикл класу street fighter, який збирають вручну за індивідуальним замовленням. Він утричі дорожчий за спортбайк Aston Martin, який ще недавно вважався найдорожчим у світі. На виготовлення одного такого байка йде 1000 годин.

Висока ціна Midual Type 1 Quintessence зумовлена увагою до деталей і дорогими матеріалами, підібраними за індивідуальним замовленням покупця. У його конструкції використано полірований алюміній і розкішну шкіру, а циферблати приладів нагадують розкішний годинник.

При виготовленні мотоцикла застосовується точкове зварювання, яке використовують в аерокосмічній галузі. Конструкція силового агрегату доволі незвична, адже двоциліндровий опозитний двигун розмістили поперечно.

Цей 1,0-літровий мотор розвиває 106 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Мотоцикл важить 239 кг, а його оснащення включає регульовані амортизатори Öhlins і гальма Brembo.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про Phone 16e: Apple презентувала найдоступніший смартфон із потужним чипом і AI-функціями (відео).