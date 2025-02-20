iPhone 16e: Apple презентувала найдоступніший смартфон із потужним чипом і AI-функціями (відео)
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Компанія Apple офіційно анонсувала iPhone 16e — найдоступніший смартфон у лінійці iPhone 16. Про це повідомляє Рl.com.
Незважаючи на нижчу ціну, пристрій отримав потужний процесор і підтримку Apple Intelligence, роблячи технології штучного інтелекту доступними для більшої кількості користувачів.
Дизайн і дисплей
Зовні iPhone 16e нагадує iPhone 14, зберігши 6,1-дюймовий OLED-дисплей з фірмовим вирізом для Face ID і фронтальної камери. Однак ключові зміни відбулися всередині.
Продуктивність та Apple Intelligence
Смартфон оснащений новітнім шестиядерним процесором Apple A18, який на 80% швидший за чип A13 Bionic (iPhone 11). Це робить пристрій потужним та енергоефективним.
Apple Intelligence додає нові інтелектуальні функції:
Clean Up — видалення зайвих об’єктів на фото
Пошук за природною мовою — зручна навігація по фотогалереї
Інтеграція з ChatGPT — швидкий доступ до інформації при повному захисті даних
Оновлений функціонал
Action Button — замінив звичний перемикач беззвучного режиму. Тепер кнопку можна налаштувати на швидкий запуск ліхтарика, диктофона, перекладача та інших функцій.
Порт USB-C — замість Lightning, що робить пристрій сумісним з універсальними аксесуарами.
Ціна і дата виходу
iPhone 16e надійде в продаж 28 лютого і буде доступний у чорному та білому кольорах.
Ціни:
128 ГБ — 599$
256 ГБ — 699$
512 ГБ — 899$
Новий iPhone 16e — це потужний пристрій із сучасними AI-функціями за доступною ціною, що робить технології Apple ще ближчими до користувачів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в iPhone приберуть кнопку, яка була в смартфонах протягом 18 років.