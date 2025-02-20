iPhone 16e: Apple презентувала найдоступніший смартфон із потужним чипом і AI-функціями (відео)

Компанія Apple офіційно анонсувала iPhone 16e — найдоступніший смартфон у лінійці iPhone 16. Про це повідомляє Рl.com.

Незважаючи на нижчу ціну, пристрій отримав потужний процесор і підтримку Apple Intelligence, роблячи технології штучного інтелекту доступними для більшої кількості користувачів.

Дизайн і дисплей

Зовні iPhone 16e нагадує iPhone 14, зберігши 6,1-дюймовий OLED-дисплей з фірмовим вирізом для Face ID і фронтальної камери. Однак ключові зміни відбулися всередині.

Продуктивність та Apple Intelligence

Смартфон оснащений новітнім шестиядерним процесором Apple A18, який на 80% швидший за чип A13 Bionic (iPhone 11). Це робить пристрій потужним та енергоефективним.

Apple Intelligence додає нові інтелектуальні функції:

Clean Up — видалення зайвих об’єктів на фото

Пошук за природною мовою — зручна навігація по фотогалереї

Інтеграція з ChatGPT — швидкий доступ до інформації при повному захисті даних

Оновлений функціонал

Action Button — замінив звичний перемикач беззвучного режиму. Тепер кнопку можна налаштувати на швидкий запуск ліхтарика, диктофона, перекладача та інших функцій.

Порт USB-C — замість Lightning, що робить пристрій сумісним з універсальними аксесуарами.

Ціна і дата виходу

iPhone 16e надійде в продаж 28 лютого і буде доступний у чорному та білому кольорах.

Ціни:

128 ГБ — 599$

256 ГБ — 699$

512 ГБ — 899$

Новий iPhone 16e — це потужний пристрій із сучасними AI-функціями за доступною ціною, що робить технології Apple ще ближчими до користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в iPhone приберуть кнопку, яка була в смартфонах протягом 18 років.