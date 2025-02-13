В iPhone приберуть кнопку, яка була в смартфонах протягом 18 років

Епоха кнопки «Додому» на iPhone добігає кінця.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на MacRumors.

Як стало відомо, компанія Apple готується представити новий iPhone SE, який не має фізичної кнопки «Додому» з функцією Touch ID. Це означає, що всі майбутні моделі iPhone будуть забезпечені виключно технологією розпізнавання обличчя Face ID.

З моменту своєї появи в 2007 році кнопка «Додому» стала візитною карткою iPhone. Вона давала змогу користувачам швидко повернутися на головний екран, викликати Siri і виконувати інші дії. Однак із розвитком технологій Apple почала шукати нові способи взаємодії користувачів зі своїми смартфонами.

Перехід на Face ID дав змогу компанії збільшити розмір екрана, зробити дизайн смартфонів більш сучасним і стилізованим. Крім того, технологія розпізнавання обличчя стала більш надійною і зручною у використанні.

Очікується, що новий iPhone SE, який стане першим смартфоном Apple без кнопки «Додому», успадкує багато функцій від флагманських моделей. Серед них — потужний процесор A18, підтримка мереж 5G, поліпшена камера і збільшена ємність оперативної пам’яті.

Таким чином, Apple продовжує рухатися вперед, відмовляючись від застарілих технологій і впроваджуючи нові інновації. Хоча для багатьох користувачів кнопка «Додому» стала символом iPhone, нові технології, такі як Face ID, відкривають нові можливості для взаємодії зі смартфоном.

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