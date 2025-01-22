Психолог назвав три несподівані висновки із серіалу «Гра в кальмара»

Психолог Марк Треверс вважає, що південнокорейський серіал Netflix «Гра в кальмара», що має у світі феноменальний успіх, розкриває шари людської натури, оголюючи незручні істини про інстинкти виживання, групову динаміку й ухвалення моральних рішень.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Forbes.

Як зазначає Треверс, серіал змушує задуматися: а як би я вчинив у такій самій ситуації? Люди здебільшого вірять, що чинили б правильно і високоморально, проте серіал демонструє висновки, від яких «холоне в душі», про те, як більшість людей вчинять насправді.

1. Мораль не завжди перемагає виживання

Більшості людей подобається вірити в те, що вони володіють сильним моральним компасом. Можливо, це справді так, коли ми стикаємося з відносно «нормальними» проблемами повсякденного життя. Однак ситуація суттєво змінюється, коли ваше життя залежить від зради інших людей.

«Хоча таких персонажів, як репер Танос — «поганий хлопець» із другого сезону — легко ненавидіти за їхні сумнівні вчинки та вибір свого благополуччя на користь інших, психологічні дослідження свідчать, що більшість із нас, імовірно, вчинили б немислимі раніше вчинки, коли на кону стоїть наше виживання», — пише Треверс.

Дослідження, опубліковане в журналі Psychoneuroendocrinology, показало, що сильний стрес змінює когнітивні та емоційні функції. Це означає, що під час зіткнення з екстремальними обставинами нам важко мислити тверезо і контролювати свої емоції, і це змусить багатьох людей віддати перевагу самозбереженню, а не благополуччю інших людей, оскільки ми налаштовані на виживання — як правило, за будь-яку ціну.

2. Менталітет натовпу небезпечно сильний

Після кожної гри учасники можуть проголосувати за те, щоб продовжити гру або покинути її. Після того як вони стали свідками жорстоких і безглуздих смертей своїх однолітків, можна було б припустити, що вибір буде очевидний. Однак «Гра в кальмара» наочно демонструє вплив менталітету натовпу, показуючи, як колективний тиск може переважати над індивідуальним судженням.

Правда в тому, що більшість людей ухвалює зовсім інші рішення, коли в справу вступає колектив, зазначає психолог. Ставши частиною групи, люди можуть здійснювати дії, про які вони ніколи б не подумали поодинці.

Гюстав Ле Бон у книзі «Натовп і психологія революції» припускає, що великі натовпи можуть бути ірраціональними, часто завдяки харизматичному лідерству, і більшість людей вважають за краще йти на поводу в інших. Групові рішення також можуть знизити почуття особистої відповідальності, оскільки люди знаходять солідарність у тому, чого хочуть маси.

3. Людська мотивація складна

Гроші можуть змусити людей увійти у двері, але що змушує їх грати? Спочатку всі учасники грають заради фінансової вигоди — класичний приклад зовнішньої мотивації. Однак у міру проходження гри ми також спостерігаємо зміщення в бік внутрішніх мотивацій, таких як спокута, гордість і особисті стосунки.

Це важлива частина шоу, тому що більшість людей готові на багато що заради грошей, але без внутрішньої мотивації жодні гроші не будуть варті такого ризику для себе та інших.

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