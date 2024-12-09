Як захистити телефон та ноутбук від крадіжки особистих даних: програмісти дали цінні поради

Як знизити ризики та захистити свою особисту інформацію, розповідає Первая Лента з посиланням на Politeka. Українцям варто дотримуватися кількох базових правил безпеки.

Не переходьте за сумнівними посиланнями

Насамперед, вам варто уникати переходу за сумнівними посиланнями. Такі посилання часто містять віруси або програми для крадіжки даних.

Не відкривайте файли та картинки від незнайомців

Особливо варто бути обережним і з файлами та зображеннями, які вам надсилають незнайомці, оскільки вони можуть приховувати шкідливі програми. Не забувайте також уважно перевіряти адреси веб-сторінок — сайти, що починаються з http://, адже вони можуть бути небезпечними. Водночас сайти, що починаються з https:// гарантують більш високий рівень безпеки.

Не підключайтесь до відкритих Wi-Fi мереж

Не рекомендується підключатися до відкритих Wi-Fi мереж, оскільки вони легко піддаються злому. Для підвищення безпеки краще вимкнути автопідключення до таких мереж у налаштуваннях телефону.

Встановлюйте надійні паролі

Вигадайте надійний пароль не лише на сам телефон, а й на найважливіші програми, такі як месенджери та соціальні мережі.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію

Щоб захистити свої облікові записи у популярних соціальних мережах та месенджерах потрібно увімкнути двофакторну аутентифікацію. Цей процес вимагає додаткового підтвердження через код, який надходить через SMS, при кожному вході до програми з нового пристрою.

Раніше ПЛ писала про те, чому важливо встановлювати оновлення на смартфон і використовувати антивірус.