Як правильно очистити комп’ютер від пилу в домашніх умовах

Накопичений пил негативно впливає на роботу вентиляції, через що компоненти комп’ютера зазнають перегріву, а це може зменшити продуктивність і навіть призвести до поломок. Первая Лента з посиланням на Bibliotech ділиться покроковою інструкцією для початківців, як почистити свій ПК або ноутбук від пилу безпечно та правильно.

Чому важливо чистити комп’ютер від пилу

Пил, що накопичується всередині комп’ютера, може призводити до таких проблем:

Перегрів компонентів : Пил на кулерах і в вентиляційних отворах створює перешкоди для нормального потоку повітря, що підвищує температуру.

: Пил на кулерах і в вентиляційних отворах створює перешкоди для нормального потоку повітря, що підвищує температуру. Зниження продуктивності : У разі перегріву система знижує швидкість роботи компонентів для уникання перегріву.

: У разі перегріву система знижує швидкість роботи компонентів для уникання перегріву. Швидке зношення компонентів: Постійна робота на високих температурах сприяє швидкому зносу компонентів.

Що знадобиться для очищення комп’ютера

Перед початком роботи підготуйте необхідні інструменти:

Викрутка (зазвичай хрестова) для відкручування корпусу.

Стиснене повітря. Також підійде спеціальна повітряна грушка для видалення пилу.

М’яка антистатична щітка для делікатного очищення важкодоступних місць.

Антистатичні рукавички або браслет для запобігання електростатичного розряду.

Чиста тканина з мікрофібри для очищення зовнішніх частин.

Важливо: Не використовуйте пилосос, адже він може створювати статичний заряд, який здатен пошкодити компоненти.

Покрокова інструкція для очищення ПК

Крок 1: Вимкніть комп’ютер від мережі

Вимкніть комп’ютер та від’єднайте всі кабелі від ПК, особливо це стосується кабелю живлення.

Маленький лайфхак: натисніть кнопку ввімкнення кілька разів. Це дозволить зняти залишковий заряд з компонентів.

Крок 2: Відкрийте корпус

Використовуючи викрутку зніміть бічну панель корпусу (зазвичай праву панель) та відкладіть.

Корпус комп’ютера розташуйте горизонтально на столі, щоб мати зручний доступ до внутрішніх компонентів.

Крок 3: Почніть очищення з основного пилу

Використовуючи стиснене повітря або повітряну грушку здуйте пил з компонентів. Починати варто з материнської плати та внутрішніх стінок корпусу.

Короткі впорскування повітря допоможуть уникнути пошкодження компонентів. Не затримуйте потік повітря надто довго на одному місці.

Забудьте про вологі серветки чи рідини, оскільки вони можуть пошкодити електронні компоненти.

Крок 4: Очищення кулерів та вентиляційних отворів

Кулери (на центральному процесорі, відеокарті, блоці живлення) — одні з основних місць, де накопичується багато пилу. Обережно продуйте вентилятори стисненим повітрям, утримуючи їх, щоб уникнути обертання під час очищення.

Вентиляційні решітки та радіатори теж слід очистити за допомогою стисненого повітря або антистатичної щітки.

Порада: Якщо кулер CPU має великий шар пилу, обережно зніміть його та очистіть окремо, проте для цього знадобляться додаткові навички. Якщо ви не впевнені, краще обмежитися продувкою.

Крок 5: очищення оперативної пам’яті і роз’ємів

Оперативна пам’ять також може слугувати місцем накопичування пилу. Для очищення зніміть планки пам’яті (якщо є досвід), обережно продуйте їх і роз’єми, а потім вставте на місце.

Переконайтеся, що всі інші кабелі щільно під’єднані до роз’ємів після очищення.

Крок 6: Перевірка блоку живлення

Пил також може накопичуватись у блоці живлення. Використовуйте стиснене повітря для видалення пилу із зовнішніх вентиляційних отворів блоку живлення. Відкривати блок живлення небезпечно, тому його очищення краще довірити спеціалісту.

Крок 7: Зберіть корпус та підключіть кабелі

Після завершення очищення поверніть бічну панель корпусу на місце та прикрутіть.

Підключіть усі кабелі та перевірте, роботу ПК.

Очищення комп’ютера від пилу — це важлива процедура, завдяки якій можна продовжити термін служби компонентів і зберегти їхню продуктивність. Скориставшись простим порадам і невеликим зусиллям ви зможете підтримувати ваш ПК у чистоті, забезпечуючи їхню стабільну роботу на тривалий час.

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