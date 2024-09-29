Пылесосы для аллергиков: как выбрать модель с эффективной системой фильтрации

Выбор подходящего устройства заметно упростит им жизнь. Правильно подобранный пылесос будет не только эффективно устранять мусор, но и справится с очисткой воздуха от мельчайших частиц пыли, шерсти и других аллергенов.

Если хотите купить пылесос, Кривой Рог с широким ассортиментом современной техники способен предоставить внушительное разнообразие доступных предложений. Выбирая модель для аллергиков, учитывайте, чтобы она была оснащена системой фильтрации HEPA. Она помогает удерживать до 99,97% частиц размером до 0,3 микрометра. Сюда же входит большинство аллергенов. Такие пылесосы очищают не только поверхности, но и воздух. Теперь же о вредных частицах удастся забыть, что положительно отразится на общем самочувствии.

Основные критерии поиска

Важный критерий — выбор подходящего производителя. На странице https://rozetka.com.ua/pilesosi-dlya-suhoy-uborki/c4631249/producer=bosch/ можно ознакомиться с предложениями ведущего бреда. В каталоге есть десятки моделей, в том числе подходящих аллергикам.

Итак, перед покупкой пылесоса важно учитывать:

Наличие многоступенчатой системы фильтрации. Предварительные, угольные и прочие позволят задерживать пыль и запах. Такое сочетание позволяет очищать воздух не только от аллергенов, но и от неприятных запахов и даже химических веществ, которые могут раздражать дыхательные пути. Комплексная защита будет обеспечена. Герметичность конструкции. Корпус должен быть практичным, без изъянов. Это предотвратит утечку загрязненного воздуха в комнату. Производители обычно сами маркируют уровень герметичности. Мощность всасывания. От нее зависит, насколько глубоко может проникать пылесос в мебель, ковры и другие поверхности, где часто скапливаются аллергены. Если мощность слабая, то просто не удастся устранить аллергены, которые находятся в глубине мебели.

Учитывайте эти простые критерии, чтобы подобрать модель, которая подходит вам. Помимо традиционных требований к пылесосу, важно уделять внимание его безопасности и дополнительным функциям. Это позволит определиться с подходящей моделью.

Другие важные характеристики

Для аллергиков важным может оказаться и тип пылесборника. Так, оптимальным выбором считаются модели с контейнером или одноразовыми мешками. Их можно запросто выбросить практически без контакта с пылью. Дело в том, что при чистке пылесоса аллергики могут случайно вдыхать аллергены. Именно поэтому модели с минимальным контактом с пылью (например, одноразовые мешки) предпочтительны.

Дополнительным преимуществом станет наличие насадок и аксессуаров для уборки мебели, ковров. Это позволит устранить пыль и мусор даже в наиболее труднодоступных местах. Именно там часто скапливается шерсть животных и прочие раздражители.

Таким образом, если хотите упростить себе жизнь — покупайте пылесосы для аллергиков и оцените весь спектр их функций.