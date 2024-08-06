Секретний шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 6-7 серпня

Розробники не лише створили цікаву гру-«тапалку», але й надали можливість заробляти в ній криптовалюту без жодних вкладень.

Тапаючи на хом’яка, ви фармите монетки, які дозволяють вам розвивати і покращувати віртуальну біржу.

Розробники також урізноманітнили гру цікавими завданнями, одним з яких є щоденний шифр азбуки Морзе. Первая Лента розповідає, яке кодове слово потрібно вводити у грі 6-7 серпня та який бонус можна отримати за виконання завдання.

Активація режиму азбуки Морзе

Увійдіть у гру. Відкрийте Telegram на вашому смартфоні і перейдіть до гри Hamster Kombat.

Відкрийте Telegram на вашому смартфоні і перейдіть до гри Hamster Kombat. Активуйте режим. Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яка розташована на головному екрані гри над зображенням хом’яка. Зміна кольору рамки тваринки на червоний означатиме, що режим було активовано.

Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яка розташована на головному екрані гри над зображенням хом’яка. Зміна кольору рамки тваринки на червоний означатиме, що режим було активовано. Введіть секретне слово. Кожна буква в азбуці Морзе – це кобмінація крапок (•) та тире (-). У грі крапка (•) вводиться коротким тапом, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд.

Секретний шифр 6-7 серпня (з’явиться тут після 22:00 6 серпня)

Секрети успішного введення коду

Перевірка введення. Якщо буква введена правильно, вона з’явиться у полі над хом’яком.

Якщо буква введена правильно, вона з’явиться у полі над хом’яком. Навчання . Якщо з першого разу ввести код не вийшло, повторіть спробу. Кількість спроб необмежена. З часом ви зрозумієте правильний темп натискань.

. Якщо з першого разу ввести код не вийшло, повторіть спробу. Кількість спроб необмежена. З часом ви зрозумієте правильний темп натискань. Метод введення. Робіть паузи 1-2 секунди між буквами для кращої точності. Це збільшить ваші шанси на успішне введення коду з першого разу.

Виконання завдання займе не більше хвилини вашого часу. Після успішного введення секретного слова, на екрані ви побачите підтвердження з пропозицією забрати бонус – 1 млн монет.

Варто пам’ятати, що секретний шифр постійно знміюється. Наступне секретнее слово з’явиться о 22:00 7 серпня. Тому у вас є 24 години, щоб скористатись актуальним кодом.

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Наразі з’явилося чимало міні-застосунків, створених на базі Telegram, які надають можливість заробітку криптовалюти без вкладень. Вас можуть зацікавити такі проєкти:

Чи буде лістинг Hamster Kombat

Лістинг, які гравці з нетерпінням очікували в минулому місяці, так і не відбувся. Наразі розробники не називають нової дати, але засновник Telegram Павло Дуров повідомляв, що випуск токенів HMSTR на платформі TON має відбутися найближчим часом.

Радимо не гаяти часу та зареєструватися на біржах, які можуть включити токени HMSTR у свій лістинг.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.