Три комбо карти в Hamster Kombat на 1-2 серпня

Проєкт має великий успіх і популярність серед користувачів. І це не дивно, адже заробіток криптовалюти у цій грі не потребує жодних вкладень. Тапаючи на хом’яка і виконуючи прості завдання, гравці можуть розвивати власну біржу і збільшувати свій прибуток.

Комбо картки – це завдання, яке стало популярним серед активних користувачів, адже воно дозволяє отримати великий бонус – 5 млн монет. Сьогодні Первая Лента детальніше розповість, які комбо карти варто купувати в Hamster Kombat 1-2 серпня.

Комбо картки в Hamster Kombat

Комбо картки – це унікальний набір із трьох карт, який з’являється щодня о 15:00 (за київським часом) і «згорає» через 24 години. Тому радимо слідкувати за новинами за нашому сайті, щоб не втратити шанс заробити 5 млн монет вже сьогодні.

Ресурси, які ви отримаєте за придбання актуальних комбо карт, допоможуть вам прокачати свою біржу і збільшити пасивний прибуток.

Комбо карти 1-2 серпня

Картка №1 — (з’явиться тут о 15:00 1 серпня).

Картка №2 — (з’явиться тут о 15:00 1 серпня).

Картка №3 — (з’явиться тут о 15:00 1 серпня).

Де шукати актуальні комбо карти

Зайдіть у Telegram зі свого смарфтону.

Відкрийте міні-застосунок Hamster Kombat.

Щоб потрапити до розділу комбо карт натисніть на кнопку «Комбо», яка розташована з правого боку над зображенням хом’яка, або кнопку «Mine», яку ви побачите в полі знизу.

Радимо одразу переходити до вкладок «Web3» чи «Specials», оскільки найчастіше саме там можна знайти актуальні карти з набору. Після цього варто переглянути вкладки «Markets», «Legal», «PR & Team». Коли ви виявили потрібну карту, вам потрібно її придбати.

Якщо вам бракує ресурсів для купівлі карт, зайдіть у гру пізніше. За декілька годин на вашому рахунку накопичиться достатня кількість монет і ви зможете завершити збір комбінації.

Важливо також знати, що деякі карти вимагатимуть виконання додаткових завдань. Наприкад, вас проситимуть підписатись на YouTube-канал, переглянути відео, запросити 3-5 друзів у гру або підвищити раніше придбаних карти до рівня «+1».

Щойно ви зберете актуальне комбо, отримаєте сповіщення про успішне виконання завдання і 5 млн монет будуть на вашому рахунку.

Як комбо карти допомагають збільшити пасивний прибуток

За збір актуальних комбо карт, ви отримаєте винагороду, яку ми рекомендуємо використовувати для купівлі нових або апгрейда раніше придбаних карт, що допомагає збільшувати пасивний прибуток.

Ретельно роздивіться всі картки і обирайте ту, яка приносить більший прибуток за годину. Наприклад, вигідно купувати карту за 2,000,000 монет, яка приносить +200к прибутку на годину, адже вона окупиться всього за 10 годин.

Не витрачайте на покупку карт усі ресурси, адже наступного дня вам може не вистачити на придбання нових комбо карт.

Комбо карти повинні відображатися над хом’яком. Якщо ви не бачите карти після того, як ви їх купили, оновіть сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

Інші проєкти

Міні-застосунки в Telegram створені для людей, які хочуть познайомитись зі світом криптовалюти. До того ж, вони надають можливість заробляти криптовалюту без вкладень. Окрім Hamster Kombat є чимало ігор-«тапалок», які можуть вас зацікавити:

Що відомо про лістинг Hamster Kombat

Довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR для гри Hamster Kombat було відкладено. Гравці з нетерпінням очікували на цю подію з травня, сподіваючись на запуск у липні. Однак до кінця місяця команда зберігає мовчання, підживлюючи спекуляції.

Поки ви знаходитесь в очікуванні лістингу, рекомендуємо не гаяти час і зареєструватись на великих біржах, які планують включити токен в свій лістинг і допоможуть вам вивести зароблені гроші.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.