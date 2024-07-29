Новий секретний шифр в Hamster Kombat 29-30 липня: як правильно ввести код в азбуці Морзе

Тапи на хом’яка приносять гравцям внутрішньоігрові монети, за які можна розвивати власну біржу і збільшувати пасивний прибуток.

Ба більше, розробники урізноманітнили гру, додавши у неї цікаві завдання, одним з яких є щоденний шифр азбуки Морзе. Первая Лента розповідає, яке секретнее слово потрібно розшифрувати у грі 30 липня та яка винагорода очікує на граців.

Як активувати режим азбуки Морзе

Зайдіть в Telegram, використовуючи свій смарфтон.

Відкрийте міні-застосунок Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яку виз найдете на головному екрані гри над зображенням хом’яка.

Якщо режим азбуки Морзе буде активовано, ви побачите зміну кольору фону тваринки – він стане червоним. Розпочинайте введення.

Кожна буква в азбуці Морзе – це поєднання крапок (•) та тире (-). У Hamster Kombat крапку (•) потрібно вводити коротким тапом, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд.

Секретний шифр 29-30 липня: ATOMIC

A: •- (один короткий тап, одне довге настикання);

T: — (одне довге настикання);

O: — (три довгих натискання);

M: — (два довгих натискання);

I: •• (два коротких тапа);

C: -•-• (одно долгое нажатие, один короткий тап, одно долгое нажатие, один короткий тап).

Дехто може подумати, що завдання дуже складне і виконати його зможуть не всі. Насправді, воно займе не більше хвилини вашого часу, і якщо ви будете виконувати його щодня, ви навчитесь робити його без помилок вже з першого разу. Кількість спроб необмежена, тому ви можете робити це знову і знову, поки ви не побачите на екрані повідомлення про успішне введення шифру і можжливість забрати бонус – 1 млн монет.

Пам’ятайте, що секретний шифр, як і комбо карти, оновлюються щодня. Через 24 години, а саме о 22:00 30 липня, вищезгадане кодове слово вже буде не дійсне.

Інші проєкти

З дати виходу Hamster Kombat, вже з’явилось багато схожих проєктів, які дозволяють заробляти криптовалюту з мінімальними вкладеннями або взагалі без них. Вам варто звернути увагу на:

Майбутнє Hamster Kombat

Розробники активно працюють над оновленнями, які дозволять залучити нову аудиторію до проєкту.

Водночас гравці очікують на випуск токенів HMSTR, який дасть можливість обміняти зароблені монети на реальні гроші.

Радимо зареєструватися на біржах, які можуть включити токени HMSTR у свій лістинг, який має відбутися найближчим часом.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.