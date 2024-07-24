Нові комбо карти в Hamster Kombat 24-25 липня

На відміну від популярного міні-застосунку Notcoin, який також створений на базі Telegram, Hamster Kombat є цікавішим проєктом. У ньому є різні прості завдання, які дозволяють збільшити пасивний прибуток всього за 1 хвилину.

Одним із унікальних можливостей у грі є збір комбо карт, які дають шанс поповнити ігровий рахунок на 5 млн монет. Сьогодні Первая Лента детальніше розповість, які комбо карти варто купувати в Hamster Kombat 24-25 липня, щоб виграти бонус.

Комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки – це унікальна комбінація із трьох карт, яка оновлюється щодня о 15:00 (за київським часом). Збір усіх карток із набору дозволяє гравцям отримати 5 млн монет. Ці ресурси можна витратити на прокачку своєї біржі.

Комбінація зміниться через 24 години, тому до 15:00 25 липня у вас є шанс, щоб скористатись актуальним набором і отримати бонус.

Комбо карти 24-25 липня

Картка №1 — (з’явиться тут о 15:00 24 липня).

Картка №2 — (з’явиться тут о 15:00 24 липня).

Картка №3 — (з’явиться тут о 15:00 24 липня).

Як відбувається купівля комбо карт

Заходьте у Telegram зі свого смарфтону.

Відкривайте міні-застосунок Hamster Kombat.

Клікайте на кнопку «Комбо», яка розташована з правого боку над зображенням хом’яка. Також на сторінку з комбо картами можна перейти, тапнувши натиснувши на кнопку «Mine», яку ви побачите в полі під зображенням тваринки.

Актуальні комбо карти потрібно шукати у розділах «Markets», «Legal», «PR & Team», «Web3» чи «Specials». Коли ви виявили потрібну карту – купуйте її.

Якщо у вас не вистачатиме монет для покупки, спробуйте зайти у гру пізніше, за цей час на вашому рахунку накопичиться достатньо ресурсів.

Крім того, деякі карти можна придбати, виконавши просте завдання. Це може бути підписка на YouTube-канал, перегляд відео, запрошення декількох друзів у гру або підвищення рівня певної карти.

Щойно ви завершите покупку усіх карт з набору, ви отримаєте сповіщення про успішну транзакцію і 5 млн монет – на ваш ігровий рахунок.

Поради щодо використання комбо карт

Бонус, який ви отримуєте за збір актуальних комбо карт, ви можете використовувати для придбання нових або підвищення рівня раніше придбаних карт, адже це допомагає збільшувати пасивний прибуток.

Радимо уважно обирати карти і звертати увагу на те, який прибуток вона приносить. Наприклад, вигідною вважається покупка карти за 300,000 монет, яка приносить +30к прибутку на годину, адже вона окупиться всього за 10 годин.

Також рекомендуємо вам планувати свої покупки, щоб мати ресурси для придбання більш вигідної карти.

Після покупки комбо карти повинні відображатися у полі зверху. Якщо ви їх не бачите, оновіть сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

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Кількість активних гравців стрімко зростає перед прийдешнім випуском токена HMSTR на блокчейні TON, який, за деякими повідомленнями, має відбутися найближчим часом.

Радимо вам зареєструватись на цих біржах, адже ці платформи можуть включити токен в свій лістинг і допоможуть вам вивести зароблені гроші.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

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