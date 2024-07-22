Українці стали переможцями престижного турніру з кіберспорту: що відомо про команду NaVi

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на повідомлення команд на сторінці в соцмережі X.

Команда NaVi дійшла до фіналу, де обіграла G2 Esports з рахунком 2:1 (Ancient – ​​14:16, Nuke – 13:6, Inferno – 13:6).

Українці на турнірі

Українська команда невдало розпочала мапу Ancient, де сильнішою виявилася німецька команда. Другою мапою став Nuke, який на початку йшов у напруженій боротьбі, і перша половина завершилася внічию (6:6). Проте, врешті-решт, перемогу вибороли українці.

Доля вирішувалася на карті Inferno. Українці розпочали дуже впевнено, і завершили першу половину з відчутною перевагою (9:3), яку вони, зрештою, реалізували.

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

Перемогу у турнірі принесла команді 400 тис. доларів та 1000 очок у загальний клубний рейтинг Esports World Cup 2024.

Як відомо, великий мультидисциплінарний кіберспортивний турнір Esports World Cup з Counter-Strike 2 проходить у Саудівській Аравії з 28 червня по 25 серпня.

Що відомо про NaVi

У 2011 році українська команда стала першим переможцем в історії турніру The International – найбільших змагань у світі з Dota 2.

У 2021 році команда NaVi з CS:GO перемогла на мейджор-турнірі – PGL Major Stockholm.

Команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік – World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.

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