Once Human зайняла перші місця у чартах Steam: що відомо про гру

Причиною падіння оцінок стали деякі проблеми після запуску, але їх швидко виправляють.

Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Що відомо про гру

Once Human – це багатокористувацька гра на виживання у відкритому світі. Дії розгортаються у дивному постапокаліптичному майбутньому, наповненому незрівнянними пейзажами. Гравцю необхідно об’єднатися з друзями для ефективної боротьби з жахливими ворогами, відкривати таємні змови, змагатися за ресурси та будувати власну територію.

«Колись ви були просто людиною. Тепер у вас є сила, щоб змінити світ», – виголошує опис до гри.

На що найбільше скаржились гравці Once Human

Світ побачив гру 9 липня, яка з перших хвилин почала отримувати схвальні відгуки. Але згодом вони дещо «просіли», тож тепер у відповідній графі Steam вказано, що оцінки є «змішаними». Одним із найпопулярніших запитів гравців розробники зі Starry Studio назвали надання можливості створювати двох і більше персонажів для різних ігор (збережень). Тепер ця функція додана.

Once Human стала справжнім хітом фестивалю Next Fest, піднявшись до п’ятірки найбажаніших ігор у Steam напередодні свого запуску – численна кількість гравців додали її до своїх списків бажаного. Проте здобути перемогу вона не змогла саме через низку несхвальних відгуків. Якщо не брати до уваги претензію до створення кількох персонажів, інші зауваження стосуються графіки – наприклад, проблем із «прорізуванням зубів». Крім того, найпоширенішим назвали баг, який перешкоджав переключенню між серверами, а також помилки при встановленні.

Варто зазначити, що значна кількість неоднозначних відгуків у Steam все одно схвально пишуть щодо уважності розробника, особливо відзначили швидкість, з якою Starry Studio взялися до роботи, для запуску функції кількох персонажів.

Для Once Human усе ще тільки починається, і якщо уважність Starry Studio збережеться, є надія, що деякі з найбільш негативних відгуків перекриються хорошими оцінками.

Нагадаємо, Steam Next Fest – це багатоденне свято, де фанати мають змогу протестувати демоверсії ігор, поспілкуватися з розробниками, подивитися прямі трансляції та дізнатися про майбутні ігри в Steam.

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