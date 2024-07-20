Новий шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat 21 липня

Механізм гри дуже простий – тапаючи на хом’яка гравці заробляють внутрішньоігрові монети для розвитку власної біржі.

Розробники додали в Hamster Kombat цікаві завдання, які не лише урізноманітнюють гру, а й дають шанс збільшити пасивний прибуток.

Так, гравці отримали функцію шифру азбуки Морзе, завдяки якій вони можуть отримати бонус – 1 млн монет. Первая Лента розповідає, яке кодове слово потрібно розшифрувати у гір 21 липня.

Активація режиму азбуки Морзе

Заходьте в Telegram зі свого смартфону.

Відкривайте міні-застосунок Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яку ви побачитте на головному екрані гри над зображенням хом’яка.

Зміна кольору фону тваринки (з синього він стане червоним) означатиме активацію режиму азбуки Морзе. Ви можете починати введення.

Кожна буква в азбуці Морзе складається з крапок (•) та тире (-). У Hamster Kombat крапку (•) порібно вводити коротким кліком, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд.

Секретний шифр 21 липня: REWARD

R: •-• (один короткий тап, одне довге натискання, один короткий тап);

E: • (один короткий тап);

W: •— (один короткий тап, два довгих натискання);

A: •- (один короткий тап, одне довге натискання);

R: •-• (один короткий тап, одне довге натискання, один короткий тап);

D: -•• (одне довге натискання, два коротких тапа).

Вводити шифр насправді не так складно, як здається на перший погляд. Всього хвилина вашого часу – і бонус може бути ваш. Якщо ви будете виконувати це завдання щодня, то дуже швидко навчитесь вводити шифр без помилок. Варто зазначити, що кількість спроб необмежена, тому ви можете пробувати знову і знову, поки не отримаєте сповіщення-підтвердження з кнопкою «Забрати бонус».

Коли монети будуть у вас, переходьте до прокачки вашої біржі.

Пам’ятайте, що секретний шифр постійно змінюється, тому через 24 години, а саме о 22:00 22 липня, вищезгадане кодове слово вже буде не дійсне.

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Якщо ви б хотіли спробувати інші методи заробітку криптовалюти зі схожим механізмом, вам варто звернути увагу на такі проєкти як:

Що чекає Hamster Kombat у майбутньому

Гра продовжує активно розвиватись і в ній з’являються нові унікальні функції. Це дозволяє залучати нову аудиторію до проєкту і підвищувати рівень її впізнаваності.

Водночас гравці очікують випуску токенів HMSTR, який дозволить обміняти зароблені монети на реальні гроші. За попередньою інформацією, це може статися за місяць.

Рекомендуємо вам зареєструватися на біржах, які можуть включити токени HMSTR у свій лістинг:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.