Нові комбо карти в Hamster Kombat 12-13 липня: як отримати 5 млн монет за декілька кліків

Ця гра-«тапалка» стала настільки відомою через простий механізм заробітку внутрішньо ігрових монет. Все, що вимагається від гравців – це тапати на хом’яка і виконувати нескладні задвання, які допоможуть розвивати власну крипто біржу.

Декілька кліків у грі можуть заробити 5 млн монет. Як це зробити, розповідає Первая Лента.

Що таке комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки – це унікальний набір із трьох карт, яка оновлюється щодня о 15:00 за київським часом. Збір усіх карток з набору дозволяє гравцям отрмати 5 млн монет і витратити їх на прокачку своєї біржі.

Комбінація актуальна лише 24 години (тобто з 15:00 12 липня до 15:00 13 липня), тому не втратьте шанс заробити щасливий бонус сьогодні.

Комбо карти 12-13 липня

Картка №1 — Special Hamster Conference;

Картка №2 — HamsterGram;

Картка №3 — Launchpad.

Де шукати комбо картки

Перш за все потрібно зайти в Telegram і перейти до чат-боту гри. Далі натискайте кнопку «Комбо», яку ви зможете побачити з правого боку над зображенням хом’яка. Також картки можна знайти, клікнувши на кнопку «Mine» у полі знизу.

Актуальні комбо карти ви знайдете у розділах «Markets», «Legal», «PR & Team» чи «Specials». Карти можуть знаходитись на одній вкладці, тому радимо бути уважними.

Коли ви виявили потрібну карту, вам необхідно її придбати. Якщо у вас не вистачає монет на покупку, спробуйте зробити зайти у гру пізніше.

Зібравши усі карти з набору, на екрані з’явиться сповіщення, яке дозволить вам забрати свій приз. Варто зазначити, що деякі покупки потребуватимуть виконання різних завдань. Частіше за все, вас проситимуть підписатись на YouTube-канал, переглянути відео або запросити друга в гру.

Рекомендації щодо використання комбо карт

5 млн монет, які ви отримуєте за збір усіх карт із актуального набору, потрібно використати для покупки нових або апгрейду раніше придбаних карт, які допоможуть вам збільшити пасивний прибуток.

Для цього потрібно уважно дивитись, який прибуток дає карта. Наприклад, ви можете сміливо купувати картку за 15,000 монет, яка приносить +1,5к прибутку на годину, адже вона окупиться за 10 годин.

Також пам’ятайте: краще накопичити ресурси для покупки більш вигідної карти завтра, ніж витратити всі монети одразу.

Якщо у полі зверху ви не бачите комбо карти, які купили, оновіть сторінку, клікнувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

Інші проєкти

Міні-застосунки для заробітку криптовалюти на базі Telegram продовжують залучати нову аудиторію. Після шаленого успіху Hamster Kombat, з’явилось чимало аналогів, яку допоможуть вам поринути у світ криптовалюти і заробити на цьому. Вас можуть зацікавити:

Яке майбутнє в Hamster Kombat

Розробники активно працюють над розвитком проєкту. Найближчим часом вони планують вдосконалити взаємодію між гравцями, що зробить гру ще більш привабливою і допоможе залучити нову аудиторію.

За попередньою інформацією, випуск токена HMSTR на блокчейні TON має відбутися через місяць. Ця подія, на яку чекають багато гравців, адже вона відкриє нові можливості – виведення токенів на свій криптогаманець та їх реалізація на біржі. Ось список великих бірж, які включать токен в свій лістинг:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Ба більше, стало відомо, що ByBit, GateIO та WhiteBit вже запустили премаркет токена HMSTR.

Раніше ПЛ писала про те, що Once Human зайняла перші місця у чартах Steam.