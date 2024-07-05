Нові комбо карти в Hamster Kombat 5-6 липня

Розробники вигадали настільки простий механізм гри, що заробляти криптовалюту зможе навіть дитина. Ба більше, робити це можна без жодних вкладень.

Оскільки у липні 2024 року запланований лістинг токенів HMSTR, кількість активних гравців активно зростає. Наразі у грі нараховується більше 40 млн активних користувачів, з яких більше 6,5 млн – це одночасні гравці.

Вже близько місяця досвідчені гравці збираються комбо карти, які дозволяють збільшити свій прибуток, отримавши приємний бонус.

Первая Лента розповідає, що таке комбо карти і як ними правильно користуватись.

Комбо карти в Hamster Kombat

Унікальна комбінація із трьох карт, яка називається комбо картами, допомагає отримати на ігровий рахунок додаткові 5 млн монет. Набір оновлюється щодня, тому скористатись ним потрібно протягом 24 годин. Нова комбінація з’являється щодня о 15:00 (за київським часом).

Комбо карти 5-6 липня

Картка №1 — Villa for DEV team;

Картка №2 — YouTube 25 Million;

Картка №3 — Quaterfinals are coming.

Де шукати комбо карти

Коли ви зайшли у Telegram зі свого смартфона, перейдіть до чат-боту гри. Натискайте кнопку «Комбо», яку ви знайдете над хом’яком, і шукайте необхідні вам карти у розділах «Markets», «Legal», «PR & Team» чи «Specials».

Якщо ви помітили карту із актуального набору, вам потрібно купити її. Таку процедуру потрібно повторити для усіх карт, поки ви не придбаєте всю комбінацію.

Щойно ви завершите покупку, вам надійте сповіщення про успішне проведення транзакції. Однак для придбання деяких карт, вам потрібно буде виконати просте завдання. Найчастіше це або підписка на YouTube-канал, або інвайт друга у гру.

У майбутньому деякі з цих карт можуть стати колекційними, і гравці будуть отримувати додаткові нагороди за їх збір.

Як правильно використовувати комбо карти

Уважно ставтесь до покупки карт. Звертайте увагу на те, який прибуток ця карта приносить за годину: чим вище, тим краще.

Пам’ятайте також про підвищення рівня ваших карт до «+1», це допоможе вам збільшувати свій пасивний прибуток.

Не витрачайте всі монети одразу, зберігайте ресурси для здійснення покупки наступного дня.

Якщо нові карти не відображаються у верхньому полі, натискайте на три крапки у верхньому правому куті екрана, щоб оновити сторінку.

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У Hamster Kombat є багато аналогів, які також надають можливість заробляти криптовалюту. Вас можуть зацікавити такі проєкти як:

Як вивести гроші з Hamster Kombat

Після лістингу токенів HMSTR, який має відбутися у липні, гравці матимуть можливість перевести токени на свій криптогаманець та реалізувати їх на біржі. Ось список великих бірж, які допоможуть вам вивести зароблені гроші:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.