Як збільшити свій заробіток в Hamster Kombat: комбо карти 3-4 липня

Цей проект дозволив заробляти крипту без вкладень, просто тапаючи на екран.

З початку виходу у грі зареєструвались більше 140 млн гравців.

Наразі Hamster Kombat нараховує більше 40 млн активних користувачів і ця кількість активно зростає перед прийдешнім лістингом.

Заробляти криптовалюту в Hasmter Kombat зможе навіть дитина. Все, що потрібно робити – це клікати на хом’яка. Втім, розробники активно розвивають гру, дозволяючи гравцям отримати приємні бонуси. Так, у грі з’явились нові функції – комбо карти та шифр азбуки Морзе.

Як за допомогою комбо карт отримати 5 млн монет і збільшити свій прибуток, розповідає Первая Лента з посиланням на офіційний канал проекту.

Для чого існують комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки в Hamster Kombat — це набір із трьох карт, який дозволяє гравцям отримати бонус – 5 млн монет. Нова комбінація з’являється щодня о 15:00 (за київським часом), а попередня – стає недоступною.

Де знайти комбо крати

Для початку зайдіть у чат-бот гри і натисніть кнопку «Карти», яку ви знайдете над хом’яком. Далі вам потрібно перейти до розділів «Markets», «Legal», «PR & Team» чи «Specials» і там шукати відповідні картки.

Коли ви виявили потрібну карту, придбайте її і повторіть цю процедуру для усіх карт, поки не зберете весь набір.

Коли покупка буде завершена, ви отримаєте сповіщення про успішне проведення транзакції. Варто зазначити, що покупка деяких карт вимагатиме виконання додаткових завдань. Це може бути підписка на YouTube-канал або інсайт друга.

Комбо карти 3-4 липня

Картка №1 — SEC transparancy;

Картка №2 — GameFi tokens;

Картка №3 — Web3 Game Con.

Рекомендації щодо використання комбо карт

Робіть апгрейд карт, тобто підвищуйте рівень карти до «1+», що допоможе вам збільшувати свій прибуток.

Не витрачайте всі монети одразу, щоб мати ресурси для здійснення нових покупок.

Якщо після покупки ви не бачите карти у відповідному розділі, не панікуйте – оновіть сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

Інші проєкти

Hamster Kombat не єдиний криптопроєкт, який надає можливість заробляти крипто валюту без вкладень. Вас можуть зацікавити й інші проєкти:

Яке майбутнє у Hamster Kombat

На тлі шаленої популярності гри розробники продовжують активно розвивати гру. Найближчим часом у грі удосконалять методи заробітку, ігрові процеси та взаємодію між гравцями.

Також у цьому місяці на гравців чекає довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR.

Ця подія відкриє нові фінансові можливості для гравців та інвесторів, а також залучить нову аудиторію до проекту.

Ось список бірж, які можуть включити токени Hamster у свій лістинг:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала, як правильно ввести щоденний шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat 3 липня.