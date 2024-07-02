Забирай бонус в 1 млн монет: як правильно ввести щоденний шифр в Hamster Kombat 2-3 липня

А все завдяки своїй неповторній концепції та багатогранним стратегіям. Ця гра привернула увагу вже більше 140 млн гравців по всьому світі завдяки своєму енергійному геймплею та можливостям отримання реального прибутку.

Станом на 1 липня у грі більше 40 млн активних користувачів, з яких більше 6,5 млн одночасних гравців.

Однією з популярних «фішок» гри є шифр азбуки Морзе, який допомагає отримати бонус в 1 млн монет. Первая Лента розповідає, яке секретне слово розробники заховали в грі 2-3 липня та як правильно його ввести.

Як правильно вводити щоденний шифр

Для початку потрібно зайти у Telegram і перейти до чат-боту гри.

Далі потрібно натиснути кнопку «Щоденний шифр», яка розташована над зображенням хом’яка. Після цього фон тваринки зміниться на червоний, і це означатиме, що можна розпочати введення шифру.

Кожна буква в азбуці Морзе складається з крапки (•) та тире (-). У Hamster Kombat крапка (•) вводиться коротким натисканням, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд.

Секретне слово на 2-3 липня: FUD

Ось як правильно ввести шифр в азбуці Морзе:

F: ••-• (два коротких кліка, одне довге натискання, один короткий клік);

U: ••- (два коротких кліка, одне довге натискання);

D: -•• (довге натискання, два коротких кліка).

Якщо ви вводите шифр правильно, кожна буква відображатиметься у полі зверху. Якщо була допущена помилка – доведеться почати все спочатку. Після успішного введення ви отримаєте підтвердження і зможете забрати свій бонус.

Кодове слово «згорає» через 24 години і о 22:00 (за київським часом) з’явиться нове.

Інші проекти

Якщо ви розглядаєте Hamster Kombat як чудовий майданчик для заробітку криптовалюти, вам потрібно звернути увагу на схожі проєкти:

Яке майбутнє у Hamster Kombat

Розробники не припиняють розвивати гру, роблячи її більш цікавою. Найближчим часом вони планують удосконалити методи заробітку, ігрові процеси та взаємодію між гравцями.

Ба більше, в липні 2024 року відбудеться подія, на яку чекали багато гравців – лістинг токенів HMSTR. Ось список бірж, які можуть включити токени Hamster у свій лістинг, тому рекомендуємо зареєструватись на них вже зараз, адже найвигідніший курс виведення токенів буде одразу ж після лістингу.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалка» Blum Crypto, яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.