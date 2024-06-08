Комбо-картки в Hamster Kombat: що це та як вони допомагають збільшити заробіток
Нещодавно розробники запровадили нововведення, завдяки якому гравці можуть отримати унікальні бонуси у вигляді десятків тисяч монет, бустерів та інших нагород.
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Про це розповідає Первая Лента з посиланням на офіційний ресурс Hamster Kombat.
Комбо-карти, додані 6-7 червня
6 червня в Hamster Kombat з’явились такі комбінації карток:
- карта №1 — License Asia;
- карта №2 — Derivatives;
- карта №3 — Blocking suspicious accounts.
7 червня гра запропонувала наступні три карти:
- карта №1 — QA Team;
- карта №2 — Meme Coins;
- карта №3 — Licence Japan.
Ці картки дають гравцям шанс отримати десятки тисяч і навіть мільйони монет.
Варто зазначити, що комбінаційні карти необхідно прокачати як мінімум на один рівень, щоб одержати нагороду в 5 мільйонів монет. Первая Лента рекомендує не поспішати і не витрачати одразу всі монети, особливо якщо у вас вже добре прокачані карти, адже їх може не вистачити для покупки нових.
Що таке комбо-карти і як воно допомагають збільшити прибуток
Комбо-карти володіють низкою унікальних характеристик, які можуть змінити на хід гри, надаючи гравцям значні переваги. Регулярні оновлення карт мотивують гравців переглядати та коригувати свою стратегію, а це робить ігровий процес більш захоплюючим та непередбачуваним.
Нові комбінаційні картки для Hamster Kombat дають гравцям шанс отримати до 5 мільйонів монет. Тому радимо вам скористатися можливістю, щоб збільшити свої ігрові запаси.
Раніше Первая Лента писала про те, що відомо про новий вид заробітку і в чому його перевага над Notcoin.