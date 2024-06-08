Комбо-картки в Hamster Kombat: що це та як вони допомагають збільшити заробіток

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на офіційний ресурс Hamster Kombat.

Комбо-карти, додані 6-7 червня

6 червня в Hamster Kombat з’явились такі комбінації карток:

карта №1 — License Asia;

карта №2 — Derivatives;

карта №3 — Blocking suspicious accounts.

7 червня гра запропонувала наступні три карти:

карта №1 — QA Team;

карта №2 — Meme Coins;

карта №3 — Licence Japan.

Ці картки дають гравцям шанс отримати десятки тисяч і навіть мільйони монет.

Варто зазначити, що комбінаційні карти необхідно прокачати як мінімум на один рівень, щоб одержати нагороду в 5 мільйонів монет. Первая Лента рекомендує не поспішати і не витрачати одразу всі монети, особливо якщо у вас вже добре прокачані карти, адже їх може не вистачити для покупки нових.

Що таке комбо-карти і як воно допомагають збільшити прибуток

Комбо-карти володіють низкою унікальних характеристик, які можуть змінити на хід гри, надаючи гравцям значні переваги. Регулярні оновлення карт мотивують гравців переглядати та коригувати свою стратегію, а це робить ігровий процес більш захоплюючим та непередбачуваним.

Нові комбінаційні картки для Hamster Kombat дають гравцям шанс отримати до 5 мільйонів монет. Тому радимо вам скористатися можливістю, щоб збільшити свої ігрові запаси.

Раніше Первая Лента писала про те, що відомо про новий вид заробітку і в чому його перевага над Notcoin.