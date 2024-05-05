Пʼять прихованих функцій Viber, про які ви навіть не підозрювали

Месенджери спрощують спілкування на роботі, під час навчання або з рідною людиною на відстані, саме тому важливо володіти повною інформацією про їх потенціал.

Viber, зі своїм функціоналом, може значно зекономити час та спростити організацію робочих процесів, а також просто зробити вашу комунікацію приємнішою та зручнішою.

Первая Лента з посиланням на НВ розповідає про деякі зручні налаштування та функції, про які ви могли не знати.

Групові чати і конференції

Viber дозволяє створювати групові чати до 250 учасників. В них можна організовувати аудіо- та відеоконференції для спільної роботи або спілкування.

Щоб створити группу, оберіть контакти, яких бажаєте запросити до неї запросити. Після цього, натисніть на кнопку «Нова група» або «+» і додайте імена для нової групи.

Після того, як ваша група створена, у відкритому чаті групи натисніть на іконку голосового або відеодзвінка у верхньому правому кутку, виберіть тип дзвінка (голосовий або відеодзвінок) і зачекайте, доки всі обрані учасники доєднаються до дзвінка. Після успішного підключення учасників, можна починати спільну роботу.

Дізнайтеся, хто переглянув повідомлення

У цьому месенджері є можливість дізнатися, хто переглянув ваше повідомлення у спільному чаті. Особливо це допомагає у випадках командної співпраці, коли потрібно впевнетись, що усі учасники групи ознайомились з інформацією.

Щоб скористатися цією можливістю у Viber, просто натисніть та утримуйте палець на повідомленні у спільному чаті. Після цього клікніть на опцію «Дані». У вікні, що з’явиться, ви зможете побачити кількість користувачів, які вже переглянули це повідомлення, а також їхні імена.

Перекладач

Viber також часто користуються і у англомовних країнах. Щоб користувачі змогли вільно спілкуватись, у застосунку є функція швидкого перекладу – ви зможете перекласти слово або фразу, яку ви не змогли пригадати.

Для того, щоб перекласти повідомлення, натисніть на нього, щоб відкрити контекстне меню. Там шукайте опцію «Переклад» і клікніть на неї. Після цього вам буде запропоновано вибрати мову, на яку потрібно перекласти текст.

Оберіть потрібну мову і переклад відобразиться нижче вибраного повідомлення.

Обмеження кількості реклами

Щоб у месенджері більше не відображалися рекламні повідомлення від компаній, вам потрібно їх заблокувати. Відкрийте додаток Viber на своєму смартфоні. Перейдіть в «Налаштування» і оберіть «Дзвінки та повідомлення».

Вимкніть опцію «Отримувати службові повідомлення», яка дозволяє компаніям надсилати рекламні повідомлення.

Ці дії допоможуть зменшити кількість небажаних рекламних оголошень у вашому Viber.

Приховайте фото від невідомих контактів

Деякі люди в цілях безпеки не бажають, щоб їх фото відображалось непроханим контактам і з цим також цей месенджер здатний впоратись.

Щоб приховати своє фото профілю від невідомих контактів у Viber, перейдіть у «Налаштування» і шукайте розділ «Конфіденційність».

У цьому розділі оберіть опцію «Показувати моє фото» і вимкніть цей параметр.

Тепер ваше фото профілю буде показано лише тим людям, які є у вашому списку контактів у Viber.

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